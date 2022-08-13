马英九批民进党“完全不及格”：政治人物诚信与清廉比生命重要

台湾新竹市前市长林智坚因台大论文抄袭风波，星期五（8月12日）宣布退出桃园市长选举，改由立委郑运鹏接任参选。对此，台湾前总统马英九受访表示，古今中外政治人物的诚信与清廉最重要，比生命还重要，但民进党在这部分“完全不及格”，让全民失望。

根据联合报报道，马英九说，台大这个决定（撤销林智坚硕士学位），一方面是维持它百年信誉，另一方面是维持学生应有的品德，这是正确的。

至于，外界认为民进党更换桃园市长参选人是断尾求生，马英九说，这要看断尾求生是怎么定义。

对于台湾总统蔡英文将台大学术伦理审定案件的结果定调为“政治攻击”事件，马英九则说，他不觉得这是政治攻击，大学本来就应“公平、公正”，台大做到了。

对于蔡英文称全体民进党选对会仍支持林智坚捍卫清白，中广董事长赵少康说，权力使人疯狂，蔡英文要求民进党全党相信林智坚没抄袭，力抗台大、学术界及全民，已到了疯狂地步，蔡英文的独断及不分是非，已不适合带领台湾。

赵少康表示，到星期五林智坚都退选了，蔡英文仍要民进党全党相信林智坚清白，而相信林智坚就是指“台大不清白”、“侮辱了清白两个字”。

赵少康说，蔡英文自己到底有没有认真比对过林智坚和研究者余正煌的论文？有没有严厉的询问国安局长陈明通、要陈明通说真话？蔡英文根本就是选择相信林智坚及陈明通的一面之辞，自己骗自己，再来骗支持者与民众。

赵少康指出，相信大部分的台湾人，相信台大超过相信相信民进党，相信台大更超过相信蔡英文，但现在蔡英文糊涂霸道且独断独行，让人怀疑“蔡英文出了什么问题？”以其是非不分的判断力，“还适合带领这个国家吗？”

赵少康说，蔡英文当了六年总统，权力使她相信可以力抗台大和全民，以往蔡英文说“谦卑、谦卑、再谦卑”，现在一下子就变成“傲慢、傲慢、再傲慢”。