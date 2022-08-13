中国银保监会：村镇银行事件已垫付180.4亿人民币

中国银保监会官员称，官方已为河南、安徽村镇银行弊案垫付180.4亿元（人民币，下同，约36.68亿新元）。

河南和安徽五家村镇银行发生取款难事件后，大量存户上月曾到河南省会郑州市维权，官方随后宣布对村镇银行客户分类分批开展先行垫付。

据央视新闻报道，银保监会有关部门负责人星期五（8月12日）在通气会上介绍安徽、河南个别村镇银行的资金垫付情况。

负责人说，7月11日以来，河南、安徽先后发布四期公告，分别对5万元以下、5-10万元、10-15万元、15-25万元的客户实施垫付。截至8月11日晚，已累计垫付43.6万户、180.4亿元，客户、资金垫付率分别为69.6%、66%，进展总体顺利。

这名负责人也提及，“垫付过程中也出现了一些新情况”，共有14.7万客户未登记，除长期睡眠户（账户金额100元以下）外，还有少量可疑账户，这些客户可能存在被犯罪分子欺骗、裹挟，冒名开户，需进一步核实信息，甄别和判断交易行为，吁请未登记客户抓紧完成登记。

银保监会有关部门负责人指出，河南、安徽五家村镇银行受不法股东操控，通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等方式，吸收并非法占有公众资金，性质恶劣，涉嫌严重犯罪。村镇银行账外吸收的资金既未缴纳存款准备金，也未缴纳存款保险费。

针对前些年一些村镇银行违规开展票据业务、大额授信、异地授信，以及通过第三方互联网平台开展存贷款业务，银保监会有关部门负责人说，已对这些乱象进行专项整治，取得明显效果。村镇银行票据业务占总资产比例、大额贷款占各项贷款比例均明显下降，互联网贷款已基本出清，互联网存款大幅下降。

银保监会称，目前，还有40家村镇银行吸收账内互联网存款，余额39亿元。除河南、安徽五家村镇银行外，尚未发现其他村镇银行存在或持有账外非法吸收的互联网存款。

另据中新网报道，河南金融监管系统今年已有八人被查，包括河南银保监局城市商业银行监管处一级调研员亢志刚，河南银保监局一级巡视员李焕亭，中国银保监会河南监管局非银二处处长、一级调研员郭琴，中国银保监会开封监管分局党委书记、局长夏军，中国人民银行郑州中心支行金融稳定处处长赵德旺，中国银保监会信阳监管分局二级巡视员王献军，以及8月12日最新通报被查的中国银保监会河南监管局政策法规处处长、一级调研员蒋红华、中国银保监会河南监管局案件稽查处副处长、二级调研员杜其文。

上述八人中，有七人是在近一个月内被查。

