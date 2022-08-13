苏贞昌再批夏立言访陆：“夜奔敌营”不会获得认同

国民党副主席夏立言在中国大陆军演之际率团前往大陆访问，在台湾内部引发的争议未消。台湾总统兼民进党主席蔡英文再批夏立言此举让台湾人非常失望，行政院长苏贞昌则直指这是“夜奔敌营”之举，绝对不会获得认同。

综合台湾《联合报》及《自由时报》报道，蔡英文星期六（8月13日）到嘉义县为年底五合一选举党籍参选人授旗时说，现在这种情况，台湾政党还派人去中国大陆，这是让台湾人非常失望的事，为了民主和主权，民进党一定要更努力，更用心顾好台湾，不能让人民失望。

蔡英文说，选举到了，两岸局势越来越复杂，这次选举面对的不止是对手阵营，还有来自中国大陆的压力和恐吓，她吁请大家放心，政府跟台军都做好准备，总会把台湾顾好。

苏贞昌星期六也批评国民党说，中国大陆以军机军舰、导弹、假讯息一再骚扰台湾，全世界予以谴责、力挺台湾之际，国民党还组团“夜奔敌营”，“不知道国民党主事者图什么？想去交换什么？”

他还说，盼国民党赶快悬崖勒马，在团结一致对抗外敌时刻，“夜奔敌营”之举绝对不会获得认同。

国民党主席朱立伦星期六对夏立言赴陆一事再次回应说，事前有和专家讨论，这个时机去中国大陆会对国民党不利，对年底选举会有影响，但若北京再继续军演、甚至停掉两岸经济合作架构协议（ECFA），台湾会损失重大，因此希望不要中断少数交流管道。