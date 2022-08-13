河南郸城停运公交已恢复 拖欠工资尚未到位

网传河南周口市郸城县公共交通有限公司因经营困难，驾驶员工资连续几个月发不上，导致城市公交全部停运。郸城县交通运输局工作人员星期六（8月13日）回应媒体查询称，经研究和协商，现在线路已经恢复。郸城县公交公司一名工作人员同时表示，今天的确已经正常发车。不过，拖欠的工资尚未拨付到位，未来的营运情况仍有不确定性。

根据第一财经报道，该公交公司一名负责人12日晚称，郸城公交确曾发布停运公告，公告中有关经营困难、发不了工资的内容也都属实。目前，郸城县交通运输局等分管部门正在研究解决。由于尚不能确定何时能恢复运输，同时接到上级通知，公交公司已将该公告删除。

郸城县交通运输局工作人员13日早上受询时表示“经过昨天的研究和协商，现在线路已经恢复”。郸城县公交公司一名工作人员同时说，今天的确已经正常发车。不过，拖欠的工资尚未拨付到位，未来的营运情况仍有不确定性。

根据企查查资料显示，郸城县公交公司系民营性质，成立于1998年，注册资本为100万元人民币（约20万新元）。经营范围包含：县内班车客运、城内客运、城乡客运、出租汽车服务等，经营状态为存续。

对于为何发不出员工工资而停运的疑问，该公交公司一名负责人表示：“我们用的都是新能源汽车，现在天气热了，加上电池衰减，耗电量越来越大。前段时间县里修路，坐车的人少了，经常拉的一趟公交上才三四个人，甚至是空车，还不够缴电费的。”

上述负责人称，该公交公司主要是企业自负盈亏。政府补贴方面，2019年以前曾经收到过针对新能源汽车的补贴。但是近两三年，几乎没有再收到过类似补贴。再加上经营状况陷入困境，所以不得已作出对应调整。

公交公司另一名负责人则说，“我们正在想尽一切办法，争取今晚六点前通过各方筹到资金，把工资给员工发下去。”。

郸城县交通运输局工作人员认为，该公交公司的财务困境与自身经营策略存在直接关联。例如单次乘车价格从1元涨到2元、发车时间从15分钟一班延长到20至30分钟一班，乘车的人少了，收入自然少了。对于是否存在补贴退坡或拖欠情况，他表示自己没有直接接手该业务，不能作具体回答。

这并非郸城公交第一次停运。据河南当地媒体《大河报》7月20日报道，郸城县公交公司7月也曾发通知称，“因运营困难亏损严重，驾驶员离职较多，部分线路很难坚持运营，暂停运营公交3号线和6号线”。当时，郸城县公交公司的一位负责人表示，之所以运营困难，是因为乘车的人少，有关部门该发的补贴没有发，导致司机的工资发不下来。

