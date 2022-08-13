台军方称五年量产千枚反舰导弹应对大陆舰艇

中国大陆解放军环台军演期间多艘舰艇在台湾周边海域活动，台湾军方官员称，部署反舰导弹是反制大陆军舰进入台湾海域的最佳应变作为，预计今年起的五年内，台湾将可生产总量在千枚以上的各型反舰导弹及地对地巡弋的雄升导弹。

据台湾《自由时报》报道，台湾军方官员说，解放军近年虽然大量、快速生产新型水面舰艇，吨位也比以前大，但台海并非大洋作战，解放军中大型舰艇在台海周边海域的部署及活动，都在台湾海军雷达及反舰导弹的掌握之内。

军方官员表示，依据现代反舰导弹作战模式分析，中型舰艇遭遇两枚反舰导弹攻击命中后，舰艇的作战功能就会被瘫痪甚至被击沉，大型舰艇遭四枚反舰导弹攻击命中后，战力同样会瘫痪，失去作战能力，反舰导弹是攻击舰艇水线以上部位，若是遭到潜舰以重型鱼雷攻击水线以下部位，受创程度将更严重。

官员还说，台湾目前正在进行台产防空、反舰导弹的量产计划，以反舰导弹为例，预计今年起至2026年年底为止，台湾可生产的雄二、雄三以及增程型雄三反舰导弹，加上地对地巡弋的雄升导弹，总数量可达到千枚以上，将可有效因应解放军威胁。

在具体量产项目及数量上，台军官员说，依据立法院审查通过的“海空战力提升计划及特别预算案”，中科院对雄风三型及增程雄三反舰导弹年产量可达到70枚，五年为350枚，雄二反舰导弹及雄升导弹两者共用生产线，年产量可达131枚，五年为655枚，各项反舰及巡弋导弹合计的五年量产数量，将可达到1005枚。

此外，美国售台100套岸置型鱼叉反舰导弹系统，包括400枚从地面发射的RGM-84L-4鱼叉Block II导弹，未来在交运台湾部署后，可与台产反舰导弹系统混合搭配，提高对敌舰击杀率。