宁波广德寺被指“日式风格” 镇政府：翻新计划经宗教局审批

浙江省宁波市宁海县城的广德寺因造型被质疑像日式建筑而在网上引发争议。业内人士的分析称，寺庙设计并非“和风”；当地镇政府工作人员则说，寺庙的翻新计划都是需要经过县民族宗教局审批的，其流程没有问题。

根据环球时报报道，一些网民声称，本来冲着“唐风宋韵”去参观广德寺，却发现寺庙的部分建筑和构件疑似混淆日式风格。

在微博、小红书等社交媒体上，不少账号说广德寺“唐风禅境特色鲜明”，是“宁波小京都”；也有游客赞它“颇具唐风宋韵”，还有人直言自己是冲着“唐风建筑”和打卡某明星同款去拍摄拍片。

一些网民指出，广德寺目前的争议主要集中在这些日本元素：金鸱吻、唐破风、枯山水、日式灯笼和酱油色。

对中国传统建筑有着深入研究的宁波诺丁汉大学理工学院建筑系博士生导师谢景对此解释称，中国传统建筑最大的特色是礼制布局，以中轴线为主，两边有侧室。广德寺的布局是中轴从山门到大堂，再到法堂，到最后是塔楼，这是一个典型的中国礼制文化的布局，所有的礼仪规制都可以在中庭看到。受南北朝跟唐朝的影响，日本建筑可能在单体形制上与中国传统建筑有所相似，但是他们没有学到中国传统建筑关于整体院落布局格局等精髓。

寺庙所在的西店镇的统战部工作人员表示，当地村子的宗谱记载，广德寺始建于明末清初，原建筑在清朝末期和上世纪六七十年代两次被摧毁。2004年，寺院整体全新布局规划，到2007年，广德禅寺第一期规划全部竣工。

该工作人员表示，寺庙的重新布局都是需要经过县民族宗教局审批的，其流程没有问题。

对于还有网友称“广德寺住持因曾在日本留学，喜欢日本文化，要求僧人都去日本留学”的说法，广德寺监院智辉法师回应称，东南亚各国佛教交流活动由来已久，广德寺的僧人也参加过国外的佛学交流活动，除了日本，还去过泰国、印度等国家。发生疫情之后，寺院僧人就再没出国参加过类似的活动。关于广德寺全体僧人必须去日本留学的说法，那是没有的事情。

智辉法师表示，感谢大家对广德寺的关心和监督，对于反映的问题和建议，他们会认真听取并改造提升。

有网民也提起，去年夏天东京奥运会期间，广德寺就曾因其建筑风格惹出争端。直到今年6月，一批身穿汉服游客想要进庙参观被拦，事情闹到当地派出所，广德寺再次成为汉服圈的热议话题。

对此，宁海县委直属融媒体“宁海新闻网”在报道中称，向宁海县公安局西店派出所当时出警的民警了解了情况。民警表示，寺院是因为疫情防控要求对进寺人员进行预约、限流，对非宗教性质的单纯的拍照打卡等活动，必须要通过预约并且有本寺僧人陪同才能进入到寺内进行拍摄。经过民警的解释说明，这些游客便自行离去了。



智辉法师也解释称，这是因为近些年来寺里打卡拍照的人越来越多，对僧人清修造成了一些困扰。

智辉法师还表示，游客到广德寺游玩参观，他们是欢迎的，但是寺院毕竟不是公园、游乐场，希望游客尊重和理解寺院的有关规定，特别是不要穿着一些非常规的、过于暴露的、明显与寺庙氛围不相符的服装，共同维护好佛教场所的清静庄严。

对于广德寺被指“和风”建筑的争议，网民有不同意见。一些网民认为，这是“倭风无疑”，但也有网民认为，“就算是日式建筑又能怎么样？”“是不是又要开始砸日本轿车了？”

