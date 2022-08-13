法院审理周焯华相关赌案 35被告认罪择期宣判

澳门太阳城集团董事周焯华因涉跨境赌博案，去年底被逮捕，他的犯罪集团相关案件本周在浙江温州审理，案中张宁宁等35名被告人当庭表示认罪、悔罪，案件择期宣判。周焯华本人则另案处理。

据温州市中级人民法院微信公众号消息，温州市中院8月10日至12日公开开庭合并审理了温州市人民检察院指控被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪，被告人张时秀犯开设赌场罪，被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件，这三起案件均是以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团系列案件。

公诉机关指控，2007年以来，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，2015年开始在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动。

公诉机关指控周焯华通过发展股东级代理及赌博代理，以提供高额佣金利诱各级代理组织中国境内公民参与跨境赌博，并向中国境内公民推广网络赌博平台；在中国境内成立资产管理公司为赌客用资产换取赌博筹码提供服务，协助客户进行跨境资金兑付，追索赌债；利用境内地下钱庄等第三方为赌客提供赌资支付结算；通过中国境内技术公司提供赌客管理、资金结算、车辆服务等技术支持；在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等，组织中国公民赴境外太阳城赌厅赌博、参与跨境网络赌博，逐步形成以周焯华为首，以被告人张宁宁、张时秀、钟泽新、赖文涛、庞克训等多人为骨干，被告人彭浩、麦国雄等多人为成员的跨境赌博犯罪集团。

截至2021年11月，这个跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理400余人（其中中国籍283人）、赌博代理6万余人（其中中国籍38307人），发展中国境内赌客会员6万余人，涉案金额特别巨大，严重扰乱社会管理秩序和市场经济秩序。

被告人张宁宁被指控在周焯华指使下，为跨境赌博犯罪集团牟取非法利益，违反国家规定，变相买卖外汇，实施非法经营犯罪，情节特别严重，严重扰乱金融市场秩序。

澳门大亨周焯华绰号“洗米华”，有澳门“小赌王”之称，旗下的太阳城集团除赌业外，还涉足娱乐、旅游和房地产等业务。

周焯华去年11月被澳门警方拘捕，并被温州检察院批准逮捕。《星岛日报》当时引述消息称，因北京当局认为跨境赌博吸收大量中国大陆资金，严重危害经济安全，因此主导逮捕他。