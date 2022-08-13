贵州赤水丹霞大瀑布景区上游河水枯竭关园

因上游河水枯竭，中国5A级赤水丹霞旅游区的核心景点大瀑布景区于星期六（8月13日）停止运营。

据微信公众号“赤水市文化旅游局”消息，贵州金遵景区管理有限公司8月12日发布《关于赤水丹霞旅游区·大瀑布景区关园的公告》称，因赤水地区连续受极端高温天气的影响，赤水丹霞旅游区·大瀑布景区上游河流河水枯竭，经公司紧急研究决定赤水丹霞旅游区·大瀑布于2022年8月13日停止运营，开园时间另行通知。

赤水丹霞旅游区位于赤水市南部，面积36.3平方公里，以丹霞地貌、瀑布群、竹海、桫椤、原始森林为主要特色，形成山、谷、瀑、湖、河、村、珍稀动植物等多样化的景观类型。

据遵义市政府官网介绍，该旅游区是赤水丹霞世界自然遗产重要构成部分，是赤水国家级风景名胜区的主要景区，以赤水大瀑布为核心，以佛光岩和燕子岩作为补充，旅游资源一脉相承，各具特色，完整展现了赤水丹霞的美学价值、科学价值和生物多样性。2020年12月29日，国家文化和旅游部公布21家新晋国家5A级旅游景区名单，赤水丹霞旅游区名列其中。赤水丹霞旅游区也成为遵义市首个国家5A级旅游景区。

近期，包括赤水在内，遵义各地遭遇高温考验。

据遵义市广播电视台微信公众号“直播遵义”报道，7月以来，遵义市出现阶段性晴热少雨天气，并伴随极端高温，旱情反复。大部乡镇少雨日数达25至30天，

微信公众号“遵义市气象”8月12日回顾本周天气称，遵义市以晴间多云为主，大部地区出现35℃以上高温，赤水河谷出现40℃以上高温。

8月13日11时34分，赤水市气象台继续发布高温红色预警信号：未来24小时赤水市白云、长期、长沙、石堡、官渡等乡镇最高气温将升至40℃以上，请有关部门和单位按照职责落实防暑降温措施，注意防范因用电量过高，电线、变压器等电力负载过大而引发的火灾；尽量避免在高温时段进行户外活动。

8月10日，赤水市抗旱工作视频调度会议召开。会议指出，今年7月份以来，全市出现持续高温干旱天气，部分乡镇出现不同程度的旱情，预计未来两周仍可能出现连续高温，形势仍然严峻。各相关单位要提高政治站位，坚决落实遵义市抗旱工作视频会议精神，全力以赴抗旱救灾，千方百计减轻旱情造成的损失。

