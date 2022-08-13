江苏三城优化认房认贷 济南二套房首付下降

中国再有多个城市加入放松楼市调控政策队伍，江苏省的南京、苏州和无锡及山东省济南市都下调二套房首付比例，业内人士称，这些城市通过降低首付以及优化“认房认贷”政策释放调控放松的积极信号。

据证券时报·e公司报道，江苏省市场利率定价自律机制秘书处星期五（8月12日）发布《关于调整南京市差别化住房信贷政策的决议》。据媒体从工商银行、中国银行南京市营业网点处了解的情况，该政策属实，8月15日开始执行。

文件显示，南京市区(不含溧水区、高淳区)有购房贷款记录、但申请贷款购房时实际没有住房的居民家庭，有一套住房，但没有购房贷款记录的居民家庭或相应购房贷款已结清的居民家庭，在申请商业性个人住房贷款购买普通住房时，最低首付比例调整为不低于30%。

南京市区(不含六合区、溧水区、高淳区)拥有一套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭，再次申请商业性个人住房贷款购买普通住房的最低首付比调整为不低于60%。

这一新规相当于优化了南京过去“认房又认贷”，目前，南京拥有一套住房且贷款已结清的购房者，再次买房时执行首付比例最低50%；拥有一套房且未结清的，再次申请贷款首付比例为80%。

同日，同属于江苏省的苏州和无锡也传出对二套房首付比例大幅松绑的消息，下调了二套房的首付比例。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，此次苏州等三城政策体现了非常明确的放松导向，政策都提及了首付降低、鼓励多贷。

另一方面，这也说明中国近期房地产销售数据并不好，各地压力较大，从鼓励购房的角度出发，必然要进一步松绑。

中指研究院指数事业部市场研究总监陈文静认为，苏州、南京、无锡等均优化认房认贷政策，降低首付比例，贷款已结清首付均调降至三成，未结清调至五至六成，短期或将有更多城市跟进。

此外，山东济南也放松了对二套贷款政策。济南住房公积金中心星期五（12日）在官网上发布通知称，在济南市行政区域内购买第二套普通自住住房申请住房公积金贷款，最低首付款比例由60%调整至40%。政策的实施以房屋网签时间为准，自8月15日起施行。