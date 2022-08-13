中国首例房企抗议“房闹” 合肥17家房企联名要求打击恶意维权

一份名为《关于请求维护营商环境、增强房企投资信心的纾困解难报告》的文件星期五（8月12日）在网上流传。文件恳请合肥市政府坚决遏制专业房闹及“恶意维权”行为。多家房企处确认了文件真实性。业内人士称，这是目前中国首个房企“抗议”房闹现象的事件，值得关注。

根据每日经济新闻报道，上述网传文件落款处清晰地盖着保利、华润、绿城、龙湖、旭辉和葛洲坝等17家品牌房企的印章。

文件称，合肥市房屋交付中，普遍有不合理、不合规的客户诉求问题，因房屋质量瑕疵问题，不接受维修，无故拒收且拒交维修期间的物业费，索取巨额赔偿。客户诉求高度一致，背后可能有专业房闹机构推波助澜，并形成产业化趋势。因此，恳请合肥市政府坚决遏制专业房闹及“恶意维权”行为。

多家房企当天向媒体确认了文件真实性。一家参与盖章的房企人士在电话中说，目前，合肥乃至安徽房地产市场中，不合理的购房维权行为非常普遍，以至于项目公司在运营上苦不堪言。

“此次是由房地产国央企牵头先发起的请求，其他企业联名盖章，目的是让市场中的专业房闹机构引起警示。”该人士透露。

上述房企内部人士称，近期，安徽房地产市场出现了一批专业房闹机构，而且形成产业链，合肥市内较为集中。

文件对房闹机构作了介绍：他们由机构或个人约在楼盘交付前三个月组建业主聊天群，进行群内非法集资，组织集中群诉，将建设过程中的非常规拍摄施工图进行特写。

另外，还组织业主至房企其他在售项目，采取喊口号、拉横幅、阻扰销售等行为，扰乱企业正常经营秩序，以此索取巨额利益。

“有些从事装修、家具和验房等行业的购房者，向邻居们推荐业务本身无可厚非，但有的人却发展成带着业主集体不接受房屋维修，要求退钱的情况”，合肥当地某房企营销总监在电话中透露，有时候来楼盘反映问题的不完全是业主。

据上述文件介绍，合肥市房屋交付中，客户维权已成常态，一到交房季节，各楼盘维权信息扑面而来，更有甚者开盘即维权。其中，不合理的客户诉求有：给项目发函就不认可已签的购房合同及补充协议的部分内容条款；给项目发函拒不认可房屋设计、装修标准，要求毛坯交付并退返装修部分购房款；违反消防规定，要求消防登高面绿化变更；超购房合同约定，凭个别客户的主观需求要求对小区进行品质提升（如改变小区大门形式、改变外墙材质、提升绿化等）等。

文件上盖有合肥中交房地产、华润置地、安徽保利地产、合肥葛洲坝地产、合肥龙湖、安徽中梁、安徽阳光城置业、合肥旭辉、安徽绿城玫瑰园、安徽融创、合肥天同、安徽信万华、合肥瑞盛地产、安徽徽创地产、合肥联滨地产、合肥金都等多家房企的公章，并且有万科、联发、招商、国贸等字样。

针对上述房企联合反映的问题，媒体8月12日下午多次致电合肥市委宣传部、合肥市住房保障和房产管理局，但未得到正面回应。合肥市住房保障和房产管理局一位工作人员表示，办公室暂未收到过上述文件，如果情况属实，后续将进一步处理。

克而瑞安徽区域首席分析师叶乾华接受采访时说，楼盘普遍出现维权的原因，一方面由于前两年开发商在推广过程中，对项目前景捧得太高，给买房人营造了较好预期，而个别楼盘出现了明显的质量问题，达不到交房标准；另一方面，市场的确存在包括验房机构在内的团队，帮助组织业主维权。

易居研究院智库中心研究总监严跃进也指出，这是目前中国首个房企“抗议”房闹现象的事件，值得关注。对于购房者合理的维权诉求，地方政府应该给予支持。但对于恶意诋毁房企、同时存在索取巨额赔款等现象，需要积极严查。

另据克而瑞机构统计，今年7月份，合肥市区商品住宅供应38万平方米，同比上涨57%；成交量52万平方米，同比下跌26%。截至当月末，全市商品住宅库存154万平方米，环比下跌7.94%，去化周期4个月，环比下跌13%，成交均价为每平方米22154元（人民币，约4504新元）。

