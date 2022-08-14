台湾官方估算锁台军演展开后少赚800万台币飞机过路费

台湾交通部统计，中国大陆军方展开“锁台”军演后，四天内过境台北飞航情报区的国际航班总数比平日少了约800班，并估算台湾从此少赚了800万元（新台币，下同36万新元）的过境航路服务费。

据台湾《中国时报》星期天（8月14日）报道，外籍航空进入台北飞航情报区时，都会被征收“过境航路服务费”，每架次为1万元，这笔钱会转入民航作业基金，用于飞航服务提升、机场相关建设等等。

这笔收入在2019年达到巅峰，24.1万架次收入24.1亿元，但在2020年因冠病疫情而减少至8.3亿元，2021年再进一步滑落至6.4亿元。

台湾交通部统计，目前每天过境台北飞航情报区的国际航班约300架次，而在大陆军演期间，8月4日过境151班、5日39班、6日61班、7日147班，总计398班，四天少了约800架次，估算少收800万元过路费，并说未来若军演成为常态，长久累积的损失相当可观。

台湾朝阳科技大学飞行与民航人员技术系主任卢衍良认为，台北飞航情报区内可用的空域本来就有限，当航路受到军演限制时，势必造成起降及过境航班改路，航机增加油耗，航空交通管制单位则必须实施流量管制，这都会让原本繁忙的台湾空域更受到局限。

卢衍良说，回顾军演几天的过境航班，许多航班有别于平常的飞行路径，避开台湾改走日本福冈飞航情报区，甚至直接取消，若大陆军演常态化，台湾航空业想恢复以往荣景会更困难。

另有航空业人士分析，台湾地理位置佳，以东南亚往返东北亚或北美为例，最近的路径就是通过台北飞航情报区，走中国大陆或福冈飞航情报区则是绕远路，航空公司在成本考量方面会做出最有利的选择。

另一方面，台湾国防部星期六（13日）公布，截至当天下午5时，他们侦察到36架次的大陆军机和10艘次的大陆军舰在台湾海峡周边进行联合海空行动，其中有17架次军机逾越台海中线。