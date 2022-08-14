黎智英助手指控三人违法出售台《苹果日报》

香港壹传媒主要股东、也是创办人黎智英的助手马克·西蒙（Mark Simon）向台湾士林地方检察署告发，指控台湾《苹果日报》代表人叶一坚，以及另外两名高层违法出售台湾《苹果日报》。

据台湾《镜周刊》星期五（8月12日）报道，马克·西蒙在告发状中指《苹果日报》台湾分公司对于业务经营自应听命于总公司，也须听命于总公司之控制公司即香港壹传媒有限公司，但香港壹传媒有限公司事前对于出售台苹资产毫不知情。

台湾苹果新闻网6月8日发出声明称，已出售台苹，交易金额远高于3亿元（新台币，1400万新元）。台湾媒体引述消息人士称，买家为直播平台17Live创办人潘杰贤和港商黄浩，并说他们联合以15亿元收购。

告发状说，有消息指叶一坚等人以15亿元，疑似出售《苹果日报》台湾分公司所有的新闻资料库、网域、商标等重大资产，并将公司员工解雇或移转至其他公司，买家也是告黄浩及潘杰贤，以“新海环球有限公司”名义收购。

告发状指出，香港壹传媒清盘人在6月14日发出澄清公告称，香港壹传媒公司及《苹果日报》出版发展有限公司均未授权出售《苹果日报》台湾分公司资产，也未收取任何交易金额，并说将开始调查未经授权出售《苹果日报》台湾分公司资产的行为，研拟必要行动。

马克·西蒙声称，香港壹传媒股东事先从未被告知，或授权出售苹果日报台湾分公司的资产，有关部分职员出售《苹果日报》台湾分公司资产的行为显有违反受任人忠实义务。

告发状指叶一坚，以及台苹执行长吴玉爱、财务长谌赞鑫为《苹果日报》台湾分公司高阶主管，疑似私自与黄浩、潘杰贤商议，出售台苹资产，未告知总公司；甚至疑似以出售资产为交换条件，接受安排取得公司职位及荣誉头衔等利益，私下收取资金至今下落不明，显示他们犯下背信罪，且可能意图掩饰或隐匿犯罪所得而涉嫌犯下台湾《洗钱防制法》。