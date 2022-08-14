孙春兰：隔离和收治资源不足是海南疫情防控堵点

中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰到海南调研时说，隔离和收治资源不足是当前海南疫情防控的堵点，要挖掘酒店资源潜力，加快方舱医院建设。

据新华社报道，孙春兰星期六（8月13日）到海南调研指导疫情防控工作，转达中共总书记习近平对海南干部群众的关心问候，看望慰问奋战抗疫一线的援琼医务人员，实地考察三亚凤凰国际机场、三亚市防控指挥部、天涯区金鸡岭社区、三亚市第一方舱医院，了解滞留旅客离岛、指挥体系运行、社区管控、医疗救治等情况，并主持召开座谈会，听取省市和工作组汇报。

孙春兰说，要深入贯彻习近平关于疫情防控的一系列重要指示精神，落实中共中央、国务院决策部署，按照第九版防控方案的要求，加强全省资源统筹调配，突出重点、集中力量、压实责任，采取更加坚决果断的措施，以快制快，刻不容缓把各项措施抓细抓具体，尽快实现社会面清零，保障群众的健康安全和正常生产生活秩序。

孙春兰说，要进一步优化指挥体系，扁平化运行，加强核酸检测、方舱床位、隔离房间分配等的全省统一调配，对疫情较重、资源紧张的地方加大支持力度。隔离和收治资源不足是当前海南疫情防控的堵点，要挖掘酒店资源潜力，加快方舱医院建设，确保密接人员、阳性感染者应隔尽隔、应收尽收、日清日结。要精心组织实施核酸检测，优化采、送、检、报、转、收等全环节流程，动态调整单管、混管检测的匹配，增加追阳专班力量，确保8小时内完成追阳工作，把社会面感染者捞干净。要根据流调科学划定风险区域，严格加强社区管控，充实社区防控力量，切实保障好居民基本生活和正常就医需求。因疫情滞琼游客约15万人，有关方面正在积极推进离岛返程。要做好滞留旅客的服务保障工作，加快进度，相关省市不得拒收或限额接收，海南省要做好风险评估，严格落实离岛防控措施，“点对点”转运，严防疫情外溢。

海南省是中国本轮疫情的重灾区，原定星期五前实现社会面清零的目标未能实现。海南省星期六新增494起确诊病例，以及846名无症状感染者。