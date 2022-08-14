中国赴美留学人数较疫情前骤降

美国在2022年上半年签发给中国公民的学生签证数量，与冠病疫情前的水平相比骤降逾50%。

据《华尔街日报》报道，早在疫情之前，中国学生就已经开始将留学目的地转向其他地方，一方面他们对自己在美国是否会受欢迎心存疑虑，另一方面出现了更多的国内和国际选择。疫情期间的旅行限制以及安全担忧上升推动了这一下滑速度。

报道引用美国国务院的数据显示，2022年前六个月，美国向中国公民发放了31055份F-1签证，较2019年同期的64261份减少。F-1是美国的学生签证。

据报道，全美各地大大小小的高校的收入因此受到打击，包括州立旗舰大学。

内布拉斯加大学林肯分校在2021年秋季招收了415名中国学生，比2016年秋季1234名的峰值下降了66%，预计今年秋季这一数字将持平或略有下降。内布拉斯州的国际本科生一般支付州外学费，今年的学费为24900美元（下同，约34140新元），而州内学费为7770美元。

内布拉斯加大学林肯分校负责全球事务的助理副校长戴维斯说：“我们可能不会完全恢复到以前的水平......这就是新的现实。”

十多年来，中国一直是美国最大的国际学生来源国，为大学提供了关键的学费收入，可用来抵消国内学费收入的下降和公立大学州拨款资金的减少。根据国际教育协会《门户开放报告》追踪和汇总的数据，在疫情导致留学人数下降之前的2019至2020学年，中国学生占在美留学人数的35%，贡献了159亿美元的经济价值。

现在许多因素正导致中国学生在其他地方寻求高等教育，包括在他们自己的国家。如果美国学校不能找到其他国际生源，随着联邦疫情救济金耗尽，财务上的打击可能是毁灭性的。

中国学生不得不应对严格的防疫旅行限制，比如美国驻华领事馆暂停签证服务，令办理出国手续变得困难。此外，一些中国学生在接受《华尔街日报》采访时说，有关冠病死亡人数较高、枪支暴力、反亚裔种族主义以及美中关系每况愈下的报道令人生畏。

许多人提到了2020年由时任美国总统特朗普颁布的一项行政命令，该命令禁止与军事相关实体有联系的中国本科毕业生和研究生赴美，并称美国学校显然不欢迎他们。一些高校管理人员表示，该签证限制令那些没有明确军事联系的申请人的申请也被拒。

拜登政府于2021年5月恢复了对中国学生的签证办理，还公开表示美国欢迎中国学生，但并未撤销上述总统令。

美国国务院发言人表示，美国欢迎为美国校园丰富的学术传统和多样性作出贡献的中国学生，并致力于提供签证服务。这位发言人补充说，上述总统令针对的是约1%的中国学生和学者签证申请。

《华尔街日报》报道，该禁令的主观武断让一些中国学生对美国的看法变差。报道引述一名来自中国泰州的21岁工科生阿曼达.吴（音译）说，很多人觉得自己没准儿会成为下一个目标，他们没有安全感。

吴说，她在中国上大学二年级时就开始准备申请赴美读研。但她提到，当看到其他校友都没拿到美国签证后，她放弃了前往哥伦比亚大学或康奈尔大学读书的梦想，转而准备去多伦多大学。

美国多家大学的管理者表示，学校拒绝那些可能与军事项目有关联的人员，这在更大范围内打击了学生的就读热情，而要扭转这种情绪是很难的。

“这样的讯息对学生们而言是无法逃避的”，印第安纳大学国际部助理副校长威尔克森说。“我认为这在所有层面都造成了不利影响。”

印第安纳大学的数据显示，该校2022年春季招收的中国学生还不到1600人，不及2015年的一半。印度已超过中国成为向该校输送学生最多的国家，印度留学生人数的大幅增长在一定程度上弥补了中国留学生的减少。

据《华尔街日报》，中国媒体倾向于将美国描述为混乱之地，对于暴力事件和其所谓的冠病疫情处理不当这些负面消息进行大肆报道。

根据中国教培公司新东方6月份的一项研究，安全问题是现在影响中国学生出国留学决定的第二大因素，仅次于教学质量。

27岁的奥迪尔.都（音译）曾是新罕布什尔大学的本科生，但在美国冠病病例增加的情况下，她于2020年5月返回中国。今年夏天，她已决定不回美国上学，原因包括对美中关系恶化的担心，以及出国后返回中国过程中会遇到的各种麻烦，而且由此产生的费用也非常高。

此外，教育顾问表示，随着中国大学在全球排名的上升，国内外一些雇主对中国大学的认可度提高，中国学生对是否出国留学考虑的也更多了。在最新的泰晤士高等教育世界大学排名中，中国两所顶尖大学北京大学和清华大学并列第16位。

中国学生在国内以及新加坡和英国等地的机会越来越多，影响了美国佩珀代因大学Graziadio商学院等学校对中国学生的吸引力；该商学院位于加州马利布。2017年，Graziadio商学院有近360名中国学生，占这座商学院国际招生人数的四分之三。今年秋天，该商学院预计来自中国的学生只有不到200人，该学院将中国留学生人数减少部分归因于来自美国以外地区的竞争加剧。

佩珀代因大学国际学生服务办公室主任米切尔说：“在加州这样一个美丽的地方，我们当然拥有对我们有利的条件......但招生的难度确实大幅增加了。”

