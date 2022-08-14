中国男排时隔六年再进亚洲杯决赛

2022年男排亚洲杯星期六（8月13日）在泰国进行半决赛比拼。中国男排以3:2逆转击败韩国队，挺进决赛，这也是中国男排时隔六年后再度进入亚洲杯决赛。

据中新社报道，本次亚洲杯是今年世锦赛前的一次重要锻炼，共有11支队伍参赛，中国男排派出了一线阵容参赛。在小组赛和复赛阶段，中国男排取得四连胜战绩，顺利挺进四强。半决赛上的对手韩国队是中国队老对手，此番同样派出主力阵容参加亚洲杯。

首局双方均迅速进入状态，韩国队球风快速多变，防守端也颇为出色，很快取得领先，中国队则一直无法将比分反超，以20:25先丢一局。

次局比赛中国队对阵容做出调整，网口实力有所增强，并不断利用发球局破坏对方一传从而占据主动，中国队多点开花，以25:17拿下第二局，将总比分扳平。

第三局比赛进入白热化，双方比分一路紧咬，中国队多次拿到赛点但未能把握住机会，以32:34遗憾告负；第四局战况依然胶着，26平后中国队把握住机会，快速反击得手，中国队防守也更为顽强，以29:27再次将局分扳平。

关键的决胜局竞争更为激烈，韩国队再次率先拿到赛点，但中国队顽强将比分反超。中国队16:15领先时，接应球员发球被判出界，中国队挑战后确定球落在界内，从而以17:15赢下比赛。

这是中国男排时隔六年再次进入亚洲杯决赛。中国队主教练吴胜赛后表示，这场比赛真正锻炼了队伍，球队打得比较顽强，顶住了压力，展现出了精气神。

中国队决赛对手将是日本队，后者以3:0击败巴林队晋级。