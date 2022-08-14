江苏部分公路地表温度预计可达72℃

中国部分地区持续面对高温天气，中央气象台星期天（8月14日）早上6时继续发布高温红色预警，江苏部分公路地表温度预计可达到72℃。

据中国央视新闻报道，中央气象台预计8月14日白天，新疆吐鲁番盆地和南疆盆地、陕西中南部、山西南部、河北南部、山东南部、河南、安徽、江苏、上海、湖北、湖南、江西、浙江、福建、四川中东部、重庆、贵州东部、广西北部、广东北部等地最高气温将达到35至39℃。

其中，陕西南部、河南西南部、安徽南部、江苏南部、上海、湖北东南部和西北部、浙江大部、四川东部、重庆中西部以及新疆吐鲁番盆地等地的部分地区最高气温也可以达到40℃以上。

江苏省气象台也发布路面温度预报，提醒民众星期天早上10时半至傍晚5时高温天地表温度过高时，轮胎的橡胶强度和帘线强力会降低很多，面临爆胎危险。气象台预计，部分路段的地表温度将达到68-72℃。

武汉长江汉口站水位到了星期六傍晚6时达到17.55米，长江武汉段水位也已达到有水文记录以来历史同期最低。

武汉市防汛抗旱指挥部办公室相关负责人介绍，今年长江进入主汛期后水位持续退落，出现了汛期反枯的罕见现象，这是因为长江流域降雨明显偏少，上游来水减少，以及持续高温导致蒸发量增大。

自7月9日以来，武汉市降水量较常年同期少11.7%。长江中游控制站汉口站的来水量在7月上中旬达到591.84亿立方米，较30年均值减少18%。

武汉市正加大沿江涵闸等工程引水流量，做好湖库塘堰增蓄保水，充分发挥水利工程综合抗旱减灾效益，保证生活生产用水。

在浙江，截至星期天早上9时54分，有53个地方发布高温红色预警，创下新纪录。报道称，未来七天浙江持续晴热高温，大部地区在星期天和星期一的最高气温为39到41℃，局部地区在41℃以上。