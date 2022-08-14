中电联：中国工业用电量1至7月同比增长1.2%

中国工业用电量从今年1至7月有31987亿千瓦时，同比增长1.2%，占全社会用电量的比重为64.9%。

据中新社报道，中国电力企业联合会星期六（8月13日）发布最新电力消费情况时，透露上述数据，

中国电力企业联合会（简称中电联）也说，中国制造业用电量1至7月有24281亿千瓦时，同比增长0.8%。其中，四大高载能行业用电量合计13298亿千瓦时，与上年基本持平；高技术及装备制造业用电量5171亿千瓦时，同比增长2.3%；消费品制造业用电量3133亿千瓦时，同比下降0.4%；其他制造业行业用电量2679亿千瓦时，同比增长3.3%。

7月份，中国制造业用电量3785亿千瓦时，同比增长1.2%，高技术及装备制造业用电量881亿千瓦时，同比增长5.5%。

据中电联介绍，在高载能行业用电中，1至7月，化工行业用电量3168亿千瓦时，同比增长5.2%；建材行业用电量2243亿千瓦时，同比下降4.4%；黑色金属冶炼行业用电量3619亿千瓦时，同比下降4.3%；有色金属冶炼行业用电量4267亿千瓦时，同比增长2.5%。

7月份，化工行业用电量482亿千瓦时，同比增长7.3%；建材行业用电量368亿千瓦时，同比下降2.4%；黑色金属冶炼行业用电量485亿千瓦时，同比下降12.5%；有色金属冶炼行业用电量624亿千瓦时，同比增长5.7%。