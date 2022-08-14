海南海口恢复航班常态化运行 旅客离岛仍有难度

正处于冠病疫情“震中”的中国海南省海口市，自星期六（8月13日）起全面恢复机场客运航班常态化运行，旅客在满足核酸检测等条件后可登机离岛，但多名旅客反映，海口机场出港航班数量稀少，离岛仍有困难。

海口市自星期一（8月8日）起实施全域静态管理后，离岛通道实施管控，大量旅客滞留。不过，经过六天后，海口市冠病疫情防控工作指挥部星期六宣布，自即日起全面恢复海口机场中国国内客运航班常态化运行，旅客在满足旅居史、核酸检测等条件后可登机离岛。

但多名旅客反映，海口机场出港航班数量稀少，离岛仍有困难。据财新网报道，航班管家数据显示，8月13日，海口机场共执行飞机起降39架次，其中出港24架次，进港15架次。而近一个月内，海口机场平均每日起降244架次。

财新网引述一名被滞留在海口的旅客说，她和朋友原本计划去三亚游玩，但8月2日抵达三亚后因当地疫情一直未能成行。8月6日，一行人抵达海口，计划由海口离岛。她说：“抢了很多次机票，但航班一直被取消，已经被迫退五、六次票，至今没有走成。”

一名航空公司管理层人士告诉财新网，尽管海口已经官宣中国国内航班常态化运行，但航空公司开通航班仍需要等候政府安排。“一方面要看旅客是否具备离岛条件，另一方面也要看目的地政府是否愿意接收。”他透露，根据海南方面的要求，必须由目的地省级单位的防疫专班同意后，航班才能开通。

根据海口市冠病疫情防控工作指挥部星期四（8月11日）发布的通知，滞留旅客必须在海南健康码首页“离琼申请”栏填写信息，提交离岛申请，待审核通过后方可购买机票、火车票、船票。海口市旅文、交通部门收集信息后，将根据区域、时间和运力情况统筹安排。

一名滞留旅客说，上述通知发布后，她已经多次提交离岛申请，但没有获得安排。“实际上获得安排的人很少，大家都还是自己抢票。”此外，购买到机票的旅客如何出行也一度成为难题。星期一实施静态管理后，海口全市公交车、出租车、网约车暂停营运。

上述航司人士说：“有一些旅客买到了票，却到不了机场。”

据报道，海口市本轮疫情起于8月4日，截至8月13日，该市累计发现确诊病例20例，无症状感染者五例。海口疫情源头来自三亚。8月1日至8月12日，三亚市累计发现确诊3000例，无症状感染者3544例。

海南省旅游和文化广电体育厅副厅长汪黎星期六在发布会上说，截至星期六早上6时，该省已安排包机56架次，共计保障滞留旅客返程8835人，目的地包含上海、广东、天津、河南等12个省份。

“目前返程进度确实未达到旅客预期。”汪黎在会上对此表示歉意。根据此前公布的信息，截至8月7日，海南省共有外地游客约17.79万人。

