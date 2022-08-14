台民众党立委蔡壁如论文被指不当引用 学校启动审理

继执政的民进党籍桃园市长参选人林智坚爆发论文抄袭风暴后，台湾在野的民众党立委蔡壁如的论文也被检举涉嫌抄袭。涉及事件的德明财经科技大学星期日（8月14日）发声明说，学校已启动审理。

综合台媒报道，桃园市前民进党籍议员王浩宇星期六（8月13日）在面簿发文，质疑蔡壁如2019年德明财经科技大学的论文有许多不当引用的情形，他并说已就此向校方检举蔡壁如，“因为初步检视有太多不当引用，相关内容多数来自于其他论文”。

王浩宇也写道：“民进党不是沙包，既然要相同标准，那就大家都相同标准，看谁的论文可以通过最严格检验。”

对此，德明财经科技大学星期日发布声明，指出针对王浩宇星期六寄信给该校资讯学院院长林建福及资管系系主任、指导教授检举蔡壁如硕士论文有不当引用，请校方召开学术委员会审议一事，林建福当天已回复王浩宇，请王浩宇向教务处提出检举。

校方强调，这是根据《德明财经科技大学学生违反学术伦理桉件处理规定》第三条规定，若经由检举者，应由检举人以书面载明具体事实及检附相关证据并具名及联络电话与地址，向教务处提出检举。教务处当天随后收到王浩宇检举信件，并依规定启动相关审理事宜。

“本校一向办学严谨，对民众检举或陈情事件秉持公正客观之态度处理。”

因论文抄袭风暴越演越烈，林智坚星期五（8月12日）下午宣布退选。他在记者会上说，自己选择离开桃园市长选举的战场，在另一个战场捍卫自己的清白，让选举回归正轨。

林智坚退选后，台湾两大在野党都发声明回应。国民党认为，民进党断尾求生，但党主席蔡英文护短硬拗，无视抄袭对学术伦理的伤害，应该向全民道歉。

民众党则表示，民进党心中只有选举，弃道德与学术伦理于不顾，蔡英文作为台湾领导人，应承认林智坚抄袭并公开道歉，才能为受伤的台湾学术环境止血。