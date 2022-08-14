中国中免重启去年放弃的香港IPO计划

中国中免计划在香港进行首次公开募股（IPO），筹资约20亿美元（下同，约27.42亿新元）。该公司在去年年底放弃IPO后重返香港市场。

这一目标发行规模较该公司此前计划的融资规模大幅下调，但似乎有望成为今年迄今为止香港规模最大的IPO。

据《华尔街日报》看到的销售文件条款，这家已经在上海上市的中国国有旅游零售商正在寻求通过香港IPO筹集18.8亿至21.7亿美元的资金。这低于该公司去年计划的70亿至100亿美元的股票发行规模。后来该公司在去年12月放弃了这一计划。

《华尔街日报》报道，发行规模的缩减反映了艰难的市场环境。香港基准的恒生指数今年以来下跌了14%，早些时候曾在3月份触及五年低点。根据Dealogic的数据，2022年到目前为止，这个亚洲金融中心的IPO发行规模总计49.3亿美元，远低于去年同期的347.9亿美元。

报道引述知情人士透露，这种市况促使中国中免选择了一个更能反映市场需求的发行规模。该公司的目标仍是完成香港年内最大规模上市交易，超过中国锂电生产商天齐锂业上个月IPO所筹的17亿美元。

此次赴港上市的相关条款意味着中国中免市值约为570亿美元。

中国中免成立于1984年，经营着193家门店，主要位于机场、游轮和城市中心区。

中国中免最近发布财报显示，2022年上半年利润下降26%，至约合5.838亿美元，部分归因于中国实施的严格防疫措施，上海等城市今年因此经历了较长时间的封控。中国中免上半年收入下降22%，至约合41亿美元。

最近，海南岛的海滨度假城市三亚暴发了一轮疫情，导致该市本月实施了一轮封控；中国中免在当地设有一个大型免税城。中国中免在上海上市的股票今年已累计下跌11%。

央企巨头中国旅游集团是中国中免的控股股东。销售文件条款显示，中国中免以每股143.50至165.50港元（约25.1新元至29新元）的价格发售1.028亿股H股，招股价约合18.29至21.10美元。据销售文件条款，中国中免将把近半数发行所得用于支持公司在中国国内的业务。

中国中免已引入九名基石投资者，后者承诺在此次IPO中认购总计7.95亿美元的股票，并持股至少六个月。其中七家是中国国企。韩国化妆品公司爱茉莉太平洋计划投资1亿美元，而美国投资公司Oaktree Capital Management LP打算认购价值4000万美元的股票。

中国中免此次上市还包括一个绿鞋选项，允许承销行在需求旺盛时发售更多股票。这可能会将本次交易的规模推高至略低于25亿美元。

《华尔街日报》引述一位知情人士透露，相关投行周五（8月12日）已开始接受投资者的认购，此次发售已获全额认购。销售文件条款显示，中国中免预计将在8月18日为IPO定价，一周后股票将在香港开始交易。

