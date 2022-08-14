继佩洛西之后 又一美国议员访问团今晚抵台

继美国众议员议长佩洛西早前率团高调访台后，台湾外交部证实星期日（8月14日）晚再有由五名美国参众议员组成的访问团到访台湾。

这个参众议员访问团星期日晚抵达台湾，对各界而言颇为突然。台湾媒体这几天完全没消息显示，在短期内还会有美国议员访台。

据台湾外交部的消息，这个访问团除了有美国联邦参议院外交委员会亚太小组主席马基（Ed Markey），其他成员包括联邦众议员加勒曼帝（John Garamendi）、鲁文索（Alan Lowenthal）、贝耶（Don Beyer）及罗德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）。

马基在1979年担任美国联邦众议员时，曾投票支持《台湾关系法》，为目前美国国会少数曾参与《台湾关系法》立法且仍在任的国会议员。

他们一行人将逗留至星期一（15日），期间会与台湾总统蔡英文会面，也会接受外长吴钊燮款宴，并拜会立法院外交及国防委员会。双方将就台美安全与经贸关系等议题广泛交换意见。

台湾外交部发出的新闻稿指出，在中国大陆持续升高区域紧张情势之际，美国国会再度筹组重量级访团访问台，“展现无惧中国（大陆）威胁恫吓的友我情谊，并彰显美国对台湾的强力支持”。

另据亲绿媒体《自由时报》，访问团乘坐美国空军C-40C行政专机从日本出发，星期日晚间7时左右抵达台北松山机场。据此前的报道，佩洛西早前也是搭乘同型专机飞抵台湾。

佩洛西上星期二（8月2日）抵达台湾，进行了具争议性的两天访台之旅，中国大陆解放军在佩洛西离台后，围绕台湾进行了数日高强度军事演训行动，引发两岸与中美关系高度紧张。