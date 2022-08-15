台学者：美国参众议员访台非回应大陆军演

继美国众议院议长佩洛西高调率团访台，引发中国大陆高强度军事震慑后，又有五名美国跨党派参众议员星期日（8月14日）晚上搭军机访台。他们将在星期一会见台湾总统蔡英文、立法院外交及国防委员会，讨论安全与经贸等议题。

台湾外交学者受访时分析称，这一轮美国议员访问团相对低调，并非为回应大陆军演而临时组团挺台，而是照计划趁美国国会休会了解台湾实况，以便未来推动各项涉台法案。

台湾外交部证实，访问团包括美国参议院外交委员会亚太小组主席马基（Ed Markey）、众议员加勒曼帝（John Garamendi）、鲁文索（Alan Lowenthal）、贝耶（Don Beyer）和罗德薇（Radewagen）。

马基在1979年担任众议员时曾投票支持《台湾关系法》，是少数曾参与《台湾关系法》立法且仍在任的议员。他也在本届国会提出“台湾安心法案”，推动美国国民兵与台湾建立伙伴计划，并提出“台湾学人法案”，推动美国政府官员到台湾学华文，以及在台湾政府部门实习。

美国众议员星期天（14日）抵达台北松山机场。（左起）美国联邦众议员鲁文索、加勒曼帝、台湾外交部北美司司长徐佑典、联邦众议员贝耶及罗德薇。（台湾外交部提供）

佩洛西在8月2日至3日在北京严厉警告下访台，大陆解放军从4日至10日展开包括“锁岛军演”的一系军事震慑。

大陆军演虽暂告一段落，但仍每天派军机飞越海峡中线。台湾国防部公布，截至星期天下午5时侦获22架次大陆军机在台湾周遭空域活动，其中11架次逾越海峡中线，或从中线延伸线进入西南空域，并有六艘次大陆军舰持续在台海周边活动。

解放军的大规模军演结束四天后，美国议员访问团无预警抵台，消息来得相当突然。台湾媒体这几天并没有报道近期会有美国议员访台的消息。

台湾外交部发文告说，在中国大陆持续升高区域紧张情势之际，美国重量级访团来台，“展现无惧中国威胁恫吓的友我情谊。”

另据亲绿媒体《自由时报》报道，马基下午先抵达桃园机场，另四位议员乘坐美国空军C-40C行政专机从日本出发，星期日晚上7时左右抵达台北松山机场。据此前报道，佩洛西8月初也搭乘同型专机飞抵台湾。

美国在台协会（AIT）则在面簿发文说，访问团将与台湾高层领导人讨论美台关系、区域安全、贸易与投资、全球供应链、气候变迁，以及其他双方利益相关的议题。

台湾对外关系协会秘书长、政治大学外交系副教授黄奎博接受《联合早报》采访时说，访问团没有在行前大张旗鼓宣传，搭乘的美军行政专机也没画上军徽，表现相对低调和自制。

黄奎博也指出，目前是美国国会休会时期，议员一般是之前安排好行程，不太可能是为了回应大陆军演，而临时起意组团挺台。他说，美国在大陆军演后的反应，至今仍限制在外交表态，未实质扩大到军事和经济反制手段。

黄奎博认为，美国议员如过江之鲫访台，显示美国友台的力量和声音不小，但这次访台的重点，应是实地了解台湾在安全和经贸的实况，作为未来推动各项涉台法案的参考；另一重点则是持续推动台湾半导体业加入美国芯片（台湾称晶片）联盟，维持对大陆的科技战优势。