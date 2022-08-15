跨境网赌大亨佘智江泰国落网 将被引渡回中国

发布 / 2022年8月15日 9:12 AM

更新 / 2022年8月15日 9:20 AM

亚太国际控股集团董事局主席佘智江因涉嫌运营非法跨境赌博在泰国被捕，将被引渡回中国。（互联网）
亚太国际控股集团董事局主席佘智江因涉嫌运营非法跨境赌博在泰国被捕，将被引渡回中国。（互联网）

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华裔商人佘智江因涉嫌运营非法跨境赌博在泰国被捕，将被引渡回中国。

综合法新社、《曼谷邮报》和星岛日报网报道，拥有柬埔寨国籍的佘智江（40岁，又名佘伦凯）在上星期三（8月10日）在泰国落网。泰国警方称，佘智江由移民局拘留，其泰国签证已被撤销，正等待将其引渡回中国的申请。

根据国际刑警组织2021年发出的红色通缉令，2018年1月至2021年2月，佘智江与他人串通注册公司，研发网络赌博平台，设立红树林、易购、易优国际等网络赌博网站，招募赌徒33万人；佘智江获得的不法收入共高达1.5亿人民币（约3000万新元），已转移到境外。

公开资料显示，佘智江1982年出生于湖南邵阳，后辗转至桂林，2017年加入柬埔寨籍；他曾赴菲律宾从事网络赌博，旗下项目包括位于马尼拉的“亚太水疗”。

佘伦凯因在菲律宾开设非法彩票业务，2014年被山东省某法院定罪；他未到场，不过同案八名疑犯被重刑。自此，他一直被中国列为逃犯。

据《财经周刊》引用缅甸工商注册资料报道，缅甸亚太国际控股集团公司于2017年注册，柬埔寨籍华人佘智江为缅甸亚太公司的大股东。

佘智江在2017年高调宣布斥资150亿美元（约205亿新元），在缅甸发展亚太新城。根据规划文件，亚太新城位于缅、泰接壤的克伦邦州的水沟谷，占地十八万亩，是一座汇集“科技、赌博、娱乐、旅游、文化、农业”的“智慧城市”，依托“中泰缅经济走廊”，力图成为“一带一路建设中的示范性旗舰项目”。

不过报道指出，亚太新城其实是用于承接菲律宾马尼拉、柬埔寨西哈努克港等迁移过来的网络赌博行业，内有多家线上博彩公司，向中国境内为主的客户推荐、运营网络赌博游戏。

缅甸政府2020年6月组建特别法庭，调查亚太新城可能存在的非法赌博问题。中国驻缅大使馆发布声明表示，缅甸亚太新城是第三国投资，同“一带一路”倡议毫无关系; 中国正同缅方加大力度打击非法赌博等跨境违法犯罪活动，支持缅方调查处理亚太新城项目问题。

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