跨境网赌大亨佘智江泰国落网 将被引渡回中国

华裔商人佘智江因涉嫌运营非法跨境赌博在泰国被捕，将被引渡回中国。

综合法新社、《曼谷邮报》和星岛日报网报道，拥有柬埔寨国籍的佘智江（40岁，又名佘伦凯）在上星期三（8月10日）在泰国落网。泰国警方称，佘智江由移民局拘留，其泰国签证已被撤销，正等待将其引渡回中国的申请。

根据国际刑警组织2021年发出的红色通缉令，2018年1月至2021年2月，佘智江与他人串通注册公司，研发网络赌博平台，设立红树林、易购、易优国际等网络赌博网站，招募赌徒33万人；佘智江获得的不法收入共高达1.5亿人民币（约3000万新元），已转移到境外。

公开资料显示，佘智江1982年出生于湖南邵阳，后辗转至桂林，2017年加入柬埔寨籍；他曾赴菲律宾从事网络赌博，旗下项目包括位于马尼拉的“亚太水疗”。

佘伦凯因在菲律宾开设非法彩票业务，2014年被山东省某法院定罪；他未到场，不过同案八名疑犯被重刑。自此，他一直被中国列为逃犯。

据《财经周刊》引用缅甸工商注册资料报道，缅甸亚太国际控股集团公司于2017年注册，柬埔寨籍华人佘智江为缅甸亚太公司的大股东。

佘智江在2017年高调宣布斥资150亿美元（约205亿新元），在缅甸发展亚太新城。根据规划文件，亚太新城位于缅、泰接壤的克伦邦州的水沟谷，占地十八万亩，是一座汇集“科技、赌博、娱乐、旅游、文化、农业”的“智慧城市”，依托“中泰缅经济走廊”，力图成为“一带一路建设中的示范性旗舰项目”。

不过报道指出，亚太新城其实是用于承接菲律宾马尼拉、柬埔寨西哈努克港等迁移过来的网络赌博行业，内有多家线上博彩公司，向中国境内为主的客户推荐、运营网络赌博游戏。

缅甸政府2020年6月组建特别法庭，调查亚太新城可能存在的非法赌博问题。中国驻缅大使馆发布声明表示，缅甸亚太新城是第三国投资，同“一带一路”倡议毫无关系; 中国正同缅方加大力度打击非法赌博等跨境违法犯罪活动，支持缅方调查处理亚太新城项目问题。