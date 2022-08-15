基辛格：美在部分由自己制造的问题上与中俄处于战争边缘

美国前国务卿基辛格认为，当今世界正处于危险的失衡状态，“我们在部分由我们制造的问题上与俄罗斯和中国处于战争的边缘，我们对如何结束这种问题或它将导致什么发生没有任何概念”。

借着基辛格刚出版的新书这一话题，美国《华尔街日报》8月12日以此为题刊出今年7月对这位有丰富外交经验的前美国官员的一段采访。

基辛格在采访中说，在他看来均衡（equilibrium）有两个组成部分，“一种是力量的平衡，接受有时是对立的价值观的合法性”，另一层面是“行为的平衡，这意味着与实现整体平衡所需的能力和权力相比，你自身的能力和权力的运用存在局限性”。他说，实现这种结合需要“一种近乎艺术的技巧（an almost artistic skill）”。

谈及美国与中俄的关系，除了以上谈话，基辛格也说，美国能像尼克松时代那样，通过在这两个对手之间形成三角关系来形成抗衡吗？

对于这一问题，基辛格没有给出简单的解决办法。他说：“你不能简单地说，我们要离间他们，让他们反目成仇。你所能做的就是不要加剧紧张局势，而是创造选择，为此，你必须有一些目标。”

至于台湾问题，基辛格在采访中说，他担心美中正在走向一场危机，为此他建议华盛顿方面保持稳健。基辛格说：“（中美）双方所推行的政策，已促成并让台湾发展成为一个自治的民主实体，并在50多年里保持了中美之间的和平......因此，对于那些似乎会改变基本结构的措施，应当非常谨慎。”