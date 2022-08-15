德最大反对党领袖支持议员访台

美国众议院议长佩洛西早前高调访台后，引发中国大陆高强度军事震慑，但德国最大的反对党基民盟主席梅尔茨认为，德国议员访台一向都是一个正确的决定。

台湾民进党立委范云、林宜瑾上周透露，德国议员贝克尔（Holger Becker）将在10月的第一个星期访问台湾。

据德国之声中文网报道，梅尔茨（Friedrich Merz）在接受德新社采访时对德国议员今年10月的访台计划表示赞赏。他说：“我个人目前并没有访台计划，但我认为，联邦议院人权委员会今年秋季的访台决定是正确的。”

梅尔茨也说：“过去几十年当中，一直都有联邦议院代表团访问台湾，我认为，今年并没有特殊理由不去延续这个过去几年、几十年的传统。”据报道，德国联邦议院的友台小组也计划在十月初访问台湾。

过去多年来，德国联邦议院的议员们曾多次访问台湾。最后一次是基民盟政治家维利施（Klaus-Peter Willsch）为首的联邦议院友台小组2019年对台湾的访问。

另一方面，对于德国经济日益加深地对中国的依赖程度，梅尔茨表示：“我们对俄罗斯的依赖是单方面的，主要集中在天然气供应方面，而对中国的依赖则涉及多个层面，也就是说，这是一种相互的依赖。”

梅尔茨进一步说，中国同样依赖于德国企业的对华投资，依赖于德国消费者对中国产品的购买力。尽管如此，他认为仍有种种理由降低德国对中国的依赖程度。“我个人一项对这种依赖持批评立场。”

梅尔茨警告说，德国不应在原材料问题上，对中国形成依赖。“中国也对我们存在依赖，因为中国需要向我们销售其原材料。因此，我认为在对待中国的问题上，一定要坚持相互依赖的原则。”