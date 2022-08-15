中国央行意外降息 今年以来首次缩量续作MLF

中国央行星期一（8月15日）下调中期借贷便利（MLF）和逆回购操作利率，并同时进行今年首次MLF缩量续作。

据彭博社报道，中国央行网站公告称，星期一展开4000亿元（人民币，下同，约800亿新元）1年期MLF，利率从2.85%下调到2.75%。在此前的彭博调查中，受访的经济学家均预测利率将持稳。彭博汇总数据显示，本月有6000亿元MLF到期，据此计算央行本月净回笼2000亿元，为今年来首次通过MLF净回笼。

进入8月份以来，银行间七天期质押式回购加权平均利率再下一个台阶，下探至1.3%左右，远低于央行2.1%的逆回购操作利率。隔夜品种也维持在2021年初以来的低位，但成交量却在历史高位附近，显示流动性在银行间市场淤积，银行之间杠杆交易的热情高涨。

央行本月连续进行每日20亿元的“地量”逆回购操作，释放政策边际调整信号，令市场对此次MLF缩量操作已有预期。上一次央行通过MLF净回笼资金还是在2021年12月，当时净回笼4500亿元。

中国央行上星期五（12日）公布的7月份社会融资规模及新增人民币贷款均远低于经济学家预估，显示尽管银行间流动性充裕，但由于经济受到房地产和疫情的影响，企业融资需求显著放缓。