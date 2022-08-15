中国经济复苏7月放缓 新疫情令消费者和企业支出承压

中国的经济复苏在7月份出人意料地减弱，全国范围的新疫情令消费者和企业支出承压，进一步给增长前景蒙上阴影。

据中国国家统计局星期一（8月15日）在官网发布的信息，中国7月份工业增加值同比增长3.8%，低于6月份的3.9%。社会消费品零售总额增长2.7%，比6月份回落0.4%。

此前接受《华尔街日报》调查的经济学家预计，中国7月份工业增加值将同比增长4.5%。另据彭博社，经济学家则预测将增长4.3%。

由于反复限制和重新开放的威胁挥之不去，中国疫情清零的承诺，使其难以维持任何来之不易的经济进展。尽管上个月上海及周边省份的病例数较低，但安徽、西安和制造业中心无锡等地的病例数有所上升。

至于社会消费品零售总额的增长，接受《华尔街日报》调查的经济学家的预期中值显示，7月零售额同比增长5.0%。上述数据远远低于经济学家的预期。

累计看，今年1至7月份社会消费品零售总额同比下降0.2%；此前1至6月同比下降0.7%。

受疫情暴发影响，2020年1至2月该指标同比急降20.5%，创有记录以来最低，直至当年8月才转正，同比增长0.5%。2020年全年该指标同比下降3.9%。

在此之前多年，社会消费品零售总额增速保持双位数增长。

另一方面，今年前七个月，中国的房地产开发投资继续下降。根据中国国家统计局公布的数据，1至7月的房地产开发投资较上年同期下降了6.4%，这比今年上半年5.4%的降幅有所加快。

2022年前七个月，衡量需求的关键指标住宅销售额较上年同期下降了31.4%。而今年1至6月的降幅为31.8%。

今年1至7月中国房屋新开工面积下降了36.1%，与今年前六个月34.4%的降幅相比有所扩大。