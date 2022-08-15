中国新能源车企财报将陆续出炉 投资者关注是否有利润率改善迹象

中国电动汽车制造商的业绩表现将受到投资者关注，以搜寻该行业股价涨势是否有再创辉煌的支撑因素。

据彭博社报道，投资者将分析蔚来汽车、小鹏汽车和理想汽车的财报，以寻求经过数个月原材料成本上升和供应链中断造成的压力，利润率是否会有改善的迹象。基金经理表示，如果没有复苏迹象，电动汽车行业估值可能面临风险。

随着对高估值和经济复苏放缓的担忧，长达数个月的购车热潮逐渐降温，中国电动汽车制造商正在等待第二次利好。如果有盈利能力改善的迹象，新能源汽车股票可能会再次迸发活力，特别是在清洁能源汽车的市场需求预计今年将创纪录增长的背景下。

LW Asset Management Advisors Ltd.的基金经理安迪.王（音译）说：“如果利润率触底反弹且产量上升，则趋势向好......可如果利润率继续收窄，表明新能源车企需要更长时间才能盈利，从而影响中长期估值。”

根据彭博汇编的分析师预估，在三大电动汽车制造商中，理想汽车第二季度毛利润率料为最高，预计在21%，前三个月时为22.6%。小鹏利润率可能从12.2%降至9.6%，蔚来利润率可能从14.6%降至12.3%。三家企业预计第二季度都将出现净亏损。

由于市场供应难以跟上需求激增，原材料成本上涨让这些汽车制造商头疼不已。理想汽车CEO李想3月曾说，“二季度电池成本上涨的幅度非常离谱”。

MegaTrust Investment首席执行官齐旺（音译）说，对于规模较小、与供应商议价能力有限的制造商而言，这一压力尤为明显。

他表示，“投资者已经在抛售”，在销售强劲但盈利较为逊色的背景下，中国电动汽车行业的估值仍然很高。

中国汽车工业协会早前公布，7月新能源汽车销量同比增长117%，乘联会将全年新能源乘用车销量预测从550万辆上调至600万辆。

理想汽车将于星期一（8月15日）收盘后公布业绩，小鹏汽车将于8月23日公布，蔚来汽车尚未确认具体日期。