中国与泰国举行联合空军演习

中国军方表示，星期日（8月14日）开始向泰国派遣战斗机，与该国进行空军联合训练。中国与这个美国盟友的军演正值美国在印度尼西亚进行大规模军事演习。在此之前，解放军刚进行了环绕台湾的实弹演习。

据新华社报道，中国国防部表示，这场名为“鹰击”的演习是泰国与中国空军第五次进行演习，旨在增进中泰两国空军互信，共同维护地区安全稳定。中国国防部也说，今年演习的主要训练课目包括空中支援、对地突击、小规模和大规模兵力运用等课目，并提到中国派出歼击机、歼轰机、预警机等参训，但未具体说明细节。

这场中泰演习的开幕式于星期日在泰国乌隆空军基地举行。据《华尔街日报》报道，该基地与美国空军有着长期的联系，在越南战争期间被广泛使用。

美国和泰国的联盟可以追溯到1954年，当时双方都对共产主义的扩张感到担忧。在此之后两国军队进行了广泛的演习，包括名为“金色眼镜蛇”的演习，该演习后来扩大到包括其他国家。中国在以人道主义为重点的活动中也发挥了作用。

奥斯汀在6月作为美国国防部长首次访问泰国时，与包括泰国总理兼国防部长巴育在内的高级官员进行了会晤。根据美方的报告，两人对扩大双边训练和演习的努力表示欢迎，讨论了网络和太空战以及国防工业方面的合作；该报告强调美国希望加强两国部队之间的互操作性。

《华尔街日报》引述泰国北部那黎宣大学的国际事务讲师、特别顾问钱伯斯（Paul Chambers）说，但如果把中泰演习视为曼谷向北京倾斜的一个新迹象也不对，泰国多年来一直在两国之间寻求平衡。不他通过电子邮件说，演习可能会强化那些希望华盛顿向泰国出售F-35飞机的人士的立场，这些人认为出售飞机可以鼓励曼谷进一步向华盛顿方面倾斜。

另一方面，美国与包括澳大利亚、日本等在内的地区盟友最近几天一起在印尼进行了实弹演习。

这场名为超级神鹰之盾（Super Garuda Shield）的演习集结了美国和印尼各2000名士兵，以及来自其他12个国家的人员，有些国家是首次参加。美国和印尼政府发表的一份联合声明称，此次演习的范围和规模远超之前的演习，旨在加强在几十年共同经验基础上建立起来的互操作性、能力、信任和合作。

《华尔街日报》指出，美中这两个全球对手参与的上述东南亚高调演习提醒人们，军事紧张局势正日益笼罩这个主要以经济活力著称的地区。美国在东南亚的军事足迹很广，但中国的影响力不断上升，雄心不断扩大，使其在有限的范围内日益挑战美国传统的主导地位。

除了展示各自军力之外，美中两国最近几周还向东南亚各国首都派出了高级外交官，包括参加在柬埔寨举行的一个区域性组织会议，美中在当地都把对方称为破坏稳定的力量。预计美国总统拜登和中国国家主席习近平将于11月出席在东南亚的泰国和印尼先后举行的两个峰会，《华尔街日报》上周报道，美中正在致力于安排两位领导人在峰会间隙进行会晤。