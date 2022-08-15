中国餐饮业受疫情打击 海底捞亏逾两亿人民币

中国餐饮业上半年受疫情封控打击严重，海底捞、呷哺呷哺两大火锅巨头发出盈利预警，预计亏损均超过两亿元（人民币，下同，约4000万新元）。

据南都湾财社报道，海底捞星期天（8月14日）发布盈利预警公告称，2022年上半年，海底捞预计营业收入不低于167亿元，同比下跌不超过17.0%；上半年净亏损约为2.25至2.97亿元，上一年度则录得净利润约9650万元。

针对营收下跌，海底捞解释主要是因2022年3月至5月受到疫情影响，中国大陆地区若干餐厅停止营业或暂停堂食服务及客流量减少，还因餐厅数目对比2021年同期减少。

针对亏损原因，海底捞指出，中国大陆地区2022年3月至5月疫情反复，若干餐厅在一段时间内停止营业或暂停堂食服务，但仍有固定开支及员工成本产生。同时，由于“啄木鸟计划”部分门店关停，再加之2022年上半年受疫情影响，发生的处置长期资产的一次性损失、减值损失等合计约2.55亿元至3.27亿元。

海底捞曾因扩张太快而在2021年11月开始实施“啄木鸟计划”，为改善公司经营状况，将逐步关停300家经营未及预期的门店，其中2021年关店276家。

除了海底捞外，呷哺呷哺同样在星期天发布了盈利预警。公告称，2022年上半年，呷哺呷哺预计营收约21.6亿元，同比下跌29.0%；净亏损预计为2.7-2.9亿元，较上一年度的亏损0.47亿元同比扩大了约474.47%-517.02%。

呷哺呷哺指出，今年上半年大部分地区的餐厅仍然受到疫情影响，无法充分营业。其所在的116个城市中，受到疫情影响的有92个，尤其主要一线城市受疫情影响严重，如北京、 上海、深圳、天津等。

今年上半年，中国餐饮上市公司的整体情况都不容乐观。据统计，已经公布业绩的餐饮上市公司，尚没有一个能够实现营收净利润双涨。

除此之外，今年上半年，星巴克在中国地区的收入下跌，百胜中国营收净利双降，全聚德、西安饮食亏损扩大，唐宫中国、太兴、味千（中国）也均由盈转亏。

中国国家统计局7月发布数据显示，2022年上半年，全国餐饮收入为20040亿元，同比下跌7.7%。