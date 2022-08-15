中国男排击败日本队 时隔十年再夺亚洲杯冠军

2022年男排亚洲杯星期日（8月14日）在泰国上演决赛争夺，中国男排以3:0完胜日本队，时隔十年再次夺得亚洲杯冠军。

据中新社报道，男排亚洲杯赛事创办于2008年，中国男排上一次夺得亚洲杯冠军还是在2012年。本次亚洲杯是今年世锦赛前的一次重要锻炼，中国男排派出了一线阵容参赛。在小组赛和复赛阶段，中国男排取得四连胜战绩，顺利挺进四强，半决赛又以3:2逆转了老对手韩国队，时隔六年再次进入亚洲杯决赛。

据报道，中国队决赛对手是亚洲劲旅日本队，虽然日本男排并未派出全部主力参加亚洲杯，但整体实力依然不俗。决赛首局中国男排迅速进入状态，很快取得7:4领先，随后双方比分紧咬，局末阶段中国队发球连续得分，很快拿到局点，日本队则发球失误，中国队以25:20先下一城。

第二局比赛中国队虽然开局不利，但中局阶段打出一波得分潮，23平后，日本男排接连失误，中国队以25:23再下一局，大比分2:0领先。第三局比赛双方竞争更为激烈，中国队在关键球的处理上更胜一筹，最终中国队以25:22拿下第三局，从而以3:0击败日本队，夺得了本次亚洲杯冠军。

这是中国男排时隔十年再次夺得亚洲杯冠军，也是中国男排十年以来获得的首个亚洲赛事的冠军。中国男排球员张景胤获得本届亚洲杯最佳主攻、最具价值球员，张哲嘉、彭世坤同时获得最佳副攻手。

结束亚洲杯征程后，中国男排接下来将参加世锦赛。2022年男排世锦赛将于8月26日至9月11日在波兰和斯洛文尼亚举行。