李家超：推行重大政策前会引入“红队”概念

出任香港行政长官至今一个多月的李家超透露，他会和司局长讨论不同事件的处理方案，并强调在推行重大政策前会引入“红队”概念，即邀请一批没有参与制定政策的人对方案进行批判性审视，以防止疏失。

亲北京的香港媒体《文汇报》星期一（8月15日）刊登对李家超的专访。这名香港历史上首位警察出身的特首说，虽然各界对政府开局整体评价正面，但要达到并维持最佳表现，政府施政要如履薄冰。

据香港民意研究所8月2日公布的调查显示，李家超首次以行政长官身份获得的支持度评分为53.8分，较前任林郑月娥离任前高出不少。当时林郑的民望净值为负60个百分点。不过，林郑上任后的首次评分有63.6分，而李家超与梁振英在历任特首首次评分最低，同样只有53.8分。

李家超也形容自己的领导风格是政策层面的“抓大放小”，只有在执行层面才会主动介入。他并说，过去一个多月，他和司局长会讨论不同事件的处理方案，“讨论时大家很开放，也不会因为讨论意见不同而有任何不舒服”。

李家超进一步说，政府团队在推行任何重大的措施前，特别是需要考虑负面反应时，会引入“红队”（扮演对手的群体）概念，也就是邀请一批没有参与制定政策的人士对方案做出批判性审视，提前堵塞措施漏洞，减低政策推行的风险。

他形容有关做法有如“沙盘推演”，可系统化检验和优化方案，同时希望此举可以预估所有的风险及设立防御措施，以求做到最好。“外界可能感受不了正面（影响），但我们可以感受到。”

李家超也说：“我尽量用这个概念，这也是文化的改变，也是做事方式的改变，强化整个应对的态度和能力。”

李家超认为，政府每个部门在每个环节工作都可考虑使用有关概念；至于是否设立固定的“红队”成员还是因应事件变换成员，则由主管自行决定。但他强调，最重要的还是要形成一种施政文化，培养忧患意识，并相信有关做法可进一步优化政策的推动。

现年64岁的李家超于1977年加入香港警务处，任职见习督察。1997年晋升总警司，2003年晋升警务处助理处长，2007年1月晋升警务处高级助理处长，2010年晋升警务处副处长。

2012年，李家超被委任为保安局副局长，2017年至2021年期间出任保安局局长，负责统筹六个纪律部队，期间经历了反修例风暴。2021年6月，他出任政务司司长。今年7月，他成为香港史上首位纪律部队出身的特首。