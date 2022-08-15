分析师预测下一家在美除牌中企或为航空公司

在五家中国大型央企宣布在美国纽约退市后，分析师预测，下一家可能在美国除牌的中企将来自中国航空公司。

据彭博社星期一（8月15日）报道，丹麦盛宝银行（Saxo Bank）大中华市场策略师黄永辉预测，中国东方航空和南方航空有可能很快就宣布退市决定，并指出美国证券交易委员会（SEC）早前将这两家公司列为若无法满足美国的审计要求，将可能要除牌的企业。

美国在2020年底通过了《外国公司问责法》，要求在美上市的外国企业必须将审计底稿出境审查，如果企业连续三年不能满足美方要求，就将被强制退市，此后中概股的股价就一路下跌。中国监管部门认为，那些在美国上市的大型国企以及部分民营企业，牵涉大量与国家安全和民众隐私相关的数据，如果接受美方的随意检查，会给国家安全造成危害。

中国人寿、中国铝业、中国石油、中国石化、上海石化五家在美国上市的中国大型央企，在8月12日一起宣布从纽约证券交易市场退市。东航和南航同样也是央企。

黄永辉说，中国互联网和平台公司将成为下来几周的焦点，因为这些企业拥有来自中国个人、公共企业和机构的大量潜在敏感数据。这些公司包括阿里巴巴、百度和哔哩哔哩。

他认为，在中美两国战略性竞争无处不在的背景下，中国会在审计要求方面做出让步的可能性变得越来越小。

法国外贸银行（Natixis）驻香港的高级经济学家吴卓殷分析，从中美审计纠纷的角度来看，五家央企退市并非好事，下来可能会看到更多拥有大量数据的中国国有企业和私营企业采取相同做法。