解放军在台周边实战化演练 强调针对“美台继续玩弄政治把戏”

在五名美国跨党派参众议员访台之际，中国大陆解放军东部战区星期一（8月15日）宣布在台湾周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练，并强调这是针对“美台继续玩弄政治把戏、破坏台海和平稳定的严正震慑”。

据“东部战区”微信公众号消息，东部战区新闻发言人施毅陆军大校也说，东部战区部队将采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和台海地区和平稳定。

另一方面，中国国防部新闻发言人吴谦也指出，美国国会参议员“窜访”台湾，公然违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，侵犯中国主权和领土完整，向“台独”分裂势力发出错误信号，充分暴露出美国是台海和平稳定搅局者和破坏者的真实面目。

他并表明，解放军东部战区在台湾周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练，“就是对美台勾连挑衅的坚决回击和严正震慑”。

吴谦最后说，解放军会持续练兵备战，坚决捍卫国家主权和领土完整，坚决粉碎任何形式的“台独”分裂和外来干涉图谋。

继美国众议院议长佩洛西8月2日高调率团访台，引发中国大陆高强度军事震慑后，又有五名美国跨党派参众议员星期日（8月14日）晚上搭军机访台。他们会在星期一（15日）会见台湾总统蔡英文、立法院外交及国防委员会，讨论安全与经贸等议题。