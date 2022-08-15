中国降息料将启动其主权债牛市行情

中国的意外降息之举预示着该国主权债将迎来新一轮上涨。

据彭博社报道，在中国央行出乎意料地下调了一项关键政策利率之后，基准10年期中国国债收益率一度下跌六个基点至2.67%，为2020年5月以来的最低水平。不过渣打银行和马来亚银行证券认为，涨势还远未结束。

这波涨势可能有助于中国主权债收益率突破过去六个月里15个基点的交易区间。在中国国内增速放缓的背景下，这种避险资产的需求近来受到抑制，是因为激进的加息行动推升了发达市场收益率。最近几个月，随着美国国债收益率攀升，海外投资者卖出了中国主权债。

渣打银行驻香港的中国宏观策略主管刘洁分析，10年期国债收益率可能试探2.60%至2.65%，因为央行的操作“可能是种政策转变，凸显未来央行可能会变得更加鸽派”。她补充说，对中国而言，在经济增长仍然远不及趋势水平时，降息以刺激需求比进一步注入流动性更好。

中国央行将1年期中期借贷便利（MLF）利率下调10个基点至2.75%，出乎之前接受彭博调查的所有20位经济学家的预期；他们本以为央行会维持利率不变。此外，央行对本周到期的MLF进行了缩量续作，从银行系统回笼了流动性。

马来亚银行证券固定收益研究主管Winson Phoon说：“虽然七天期逆回购利率降10个基点可能不会为回购定盘价打开很大的下行空间，但鸽派信号效应料将限制收益率的上升或压低收益率。”

据报道，在缩量续作的同时降息，表明中国央行希望保持宽松，同时暗示出对流动性过剩导致债市杠杆上升的担忧。7月信贷数据表明新增贷款和企业债券发行走软。上个月的工业增加值和社会消费品零售总额也低于预期，调查失业率有所下降。

“意外降息在一定程度上反映出，决策者可能看到了增长前景面临的进一步下行风险”，华侨银行驻新加坡的利率策略师Frances Cheung说。“加上周末发布的社会融资数据指向信贷需求疲软，中国国债将受到支撑。”