中国外交部吁美停止在掏空一中原则路上越走越远

中国外交部星期一（8月15日）指有少数美国政治人物不自量力，想挑战一个中国原则，并呼吁美国停止在虚化掏空一个中国原则的路上越走越远，以免给中美两国关系造成进一步损害。

据央视新闻报道，外交部发言人汪文斌在例行记者会上就五名美国国会议员访问台湾做出回应时，批评率团访台的参议院外交委员会亚太小组主席马基（Ed Markey）“不顾中方严正交涉和坚决反对，公然违反一个中国原则，侵犯中国主权和领土完整，对外发出严重错误信号。”

汪文斌说，中国敦促美国恪守一个中国原则和中美三个联合公报，慎重妥善处理涉台问题，停止在虚化、掏空一个中国原则的路上越走越远，以免给两国关系造成进一步损害。

继美国众议院议长佩洛西高调率团访台后，这五名美国跨党派参众议员星期日（14日）晚上搭军机访台。他们将在星期一与台湾总统蔡英文、立法院外交及国防委员会会面，讨论安全与经贸等议题。

这五人除了有马基之外，也包括众议员加勒曼帝（John Garamendi）、鲁文索（Alan Lowenthal）、贝耶（Don Beyer）和罗德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）。

在这之后，解放军东部战区宣布，他们于星期一在台湾周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练，并强调“这是针对美台继续玩弄政治把戏、破坏台海和平稳定的严正震慑”，战区部队将采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和台海地区和平稳定。

中国大陆国防部也强调，东部战区此举“是对美台勾连挑衅的坚决回击和严正震慑”，并警告美国和民进党政府，“以台制华”注定失败，“倚美谋独”自取灭亡。解放军持续练兵备战，坚决捍卫国家主权和领土完整，坚决粉碎任何形式的台独分裂和外来干涉图谋。