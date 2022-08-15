中国多家互联网巨头首次向网信办提交算法备案

包括阿里巴巴在内的多个中国互联网巨头被要求向政府备案算法服务，西方媒体称，这一旨在遏制数据滥用的举动，可能会导致企业机密泄露。

中国国家网信办上星期五（8月12日）官网公布了首批互联网信息服务算法备案名单，腾讯旗下的微信、阿里巴巴旗下的淘宝、天猫，以及美团、字节跳动、百度、网易等互联网企业，共计30个应用程序的算法在列，领域涵盖用户数据收集和个人推荐定制等。

据彭博社分析，虽然公开的清单没有透露实际代码，但不清楚互联网公司在私下向监管机构透露了多少基础程序信息。

可供公众查看的算法清单仅限于对其工作方式的简短描述，以及其适用的产品和用例。例如，字节跳动称其算法可以通过用户历史点击和评论等辨别其喜好，并在短视频平台抖音上推荐内容；美团网则称，其算法可根据骑手的休息时间和配送路线，以最有效的方式将餐单派发给他们。

中国在今年3月起施行了要求互联网公司披露此类信息的《互联网信息服务算法推荐管理规定》，该规定是为了解决有关数据滥用的投诉，也有助于监管机构对互联网公司进行更严格的约束。

华东政法大学竞争法研究中心执行主任翟巍说，“公司提交给网信办的信息肯定比公开的内容要多，并且会包含一些不宜公之于众的商业秘密。”

翟巍补充说，网信办虽然目前只要求这些公司提供基本信息，但它可能会以调查有关数据违规为由，要求提供更多细节。

还有律师说，这份清单的公布意味着管理规定实施过程进展顺利。

算法能够决定用户在软件上看到哪些内容，因此对于吸引用户注意力和推动增长至关重要。算法被认为是许多互联网服务公司的商业机密并受到严密保护，且一直是世界各地政治争议的核心。

中国网信办的披露要求使中国与美国等国家大不相同；在美国，即使立法者称是为寻求更好地了解他们如何策划内容和管理数据，面簿母公司Meta Platforms Inc.和谷歌母公司Alphabet Inc.依然成功地辩称算法是商业机密。

中国则一直在收紧法规，以控制国内科技巨头一度不受控制的扩张。中国在2021年先后出台了《数据安全法》和《个人信息保护法》，对公司如何处理用户数据制定了更严格的规则。

根据规定，公司还必须向中国网信办提交非公开信息，包括对算法安全性的自我评估、他们收集的数据、是否包含敏感的生物识别或身份信息，以及用于训练算法的数据来源等。