民进党感谢美国会两周内再度组团访台

对于五名美国跨党派参众议员访问台湾，民进党表达诚挚欢迎并感谢。

据台湾中央社与《自由时报》报道，民进党发言人谢佩芬星期一（8月15日）在新闻稿中说，美国联邦参议院外交委员会亚太小组主席马基率团来台访问，这是继众议院议长佩洛西率团访台后，不到两周内美国国会再度组团访台，民进党表达诚挚欢迎，感谢美国国会跨党派对台湾的强劲支持。

谢佩芬称，中国大陆日前以佩洛西访台为借口，实施实弹军演，升高台海及区域紧张情势，引起国际众声谴责。这次美国会代表团访台，成员横跨参众两院两党，来自外交、军事等重要委员会，是以实际行动表达对台湾的支持，“也是台湾作为民主国家，与其他民主国家正常交流的展现”。

谢佩芬还说，期待在台湾、美国与其他民主伙伴的一起努力下，共同维护台海及区域的和平稳定。

五名美国跨党派参众议员星期日（8月14日）晚上搭军机访台，访问团成员包括美国参议院外交委员会亚太小组主席马基（Ed Markey）、众议员加勒曼帝（John Garamendi）、鲁文索（Alan Lowenthal）、贝耶（Don Beyer）和罗德薇（Radewagen）。

在此之前，美众议院议长佩洛西在8月2日至3日在北京严厉警告下访台，中国大陆解放军从4日至10日展开包括“锁岛军演”在内的一系军事震慑行动。