台媒体人爆料 林智坚论文由助理代写

民进党前桃园市长参选人林智坚的论文抄袭风波，并没有因他上周宣布退选而降温。台湾媒体人钱怡君星期天（8月14日）做客《美丽岛电子报》董事长吴子嘉的网络节目时爆料，林智坚真的没有抄袭，因为论文都是由他的助理杨玲宜等人所代写。

钱怡君在节目中透露，这个消息来源来自一名民进党人士，“他是民进党里面，完全知道事情内幕、来龙去脉的人”。

钱怡君也说，由于林智坚此前没空去上课，杨玲宜还会替他去上课以及写笔记，“其实这个很普通，很多政治人物都这样”。钱怡君还进一步说，林智坚被证实抄袭的论文，除了杨玲宜代笔，还包括另一名助理，“也是林智坚办公室的”。

据台媒报道，上述消息一出后，在台湾社交媒体上炸开了锅，有网民说：“这比抄袭更严重”“真的很恶心”“整个共犯结构”。

被点名的杨玲宜星期一（15日）在面簿作出反驳。她首先说，自己今早确诊冠病，虽然头痛欲裂，且一度被锁喉，但神智还算清醒。

对于被指涉及林智坚的论文抄袭事件，杨玲宜强调，她在过去已经公开澄清做过回应，并称如果接下来还有其他指教，“欢迎向法院提告”。

她也在面簿写道：“若只是听说、网友说、某人说，相关臆测的说法，编造子虚乌有的故事，恕我无法奉陪！”

翻看杨玲宜的面簿，她曾在7月25日针对林智坚论文抄袭风波发文回应。她当时说：“过去几年担任林市长办公室副主任，其中最重要的业务之一，就是汇整市长所有大大小小的行程......这是我作为幕僚的基本工作。​”

杨玲宜也形容她的前老板林智坚是一位非常认真、凡事亲力亲为的长官，同时非常爱惜羽毛，更是注重个人名誉，“我也要严正地驳斥名嘴所谓的代笔说，请勿做这种恶意的曲解”。

林智坚上星期五（12日）因论文抄袭风暴越演越烈宣布退选，但他由始至终不认论文抄袭。

在台湾大学上星期二（9日）确认林智坚论文抄袭、撤销其硕士学位后，台湾总统兼民进党主席蔡英文隔天也高调力挺他捍卫清白，并呼吁全体党公职团结一致，“相信自己的同志”。

