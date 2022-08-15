下午察：台海新常态：你访你的 我演我的

台湾海峡在美国众议院议长佩洛西访台后刚刚降温，美跨党派参众议员五人代表团就无预警地在昨天（8月14日）抵台访问两天，今天（15日）与台湾总统蔡英文会面。

代表团由美国参议院外交委员会亚太小组主席马基（Ed Markey）率领、成员为众议员加勒曼帝（John Garamendi）、鲁文索（Alan Lowenthal）、贝耶（Don Beyer）和罗德薇（Radewagen）。

北京进行大规模锁台军演文攻武吓，显然没有打乱美国国会议员访台湾的计划，其他国家的访问团也表达了访台意愿。

英国卫报8月初报道，英国议会下院外交事务委员会代表团计划在11月或者12月上旬访问台湾。这个代表团原定今年初访台，因一名成员感染冠病而推迟。

美国众议院少数党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）在7月底称，如果他所属的共和党赢得11月的中期选举，他将以众议院议长身份访问台湾。据美国媒体报道，在佩洛西访台引起台海局势紧张后，麦卡锡还抱怨佩洛西访台没带上共和党议员，他本人希望与佩洛西一起访台。

德国联邦议院人权委员会一个代表团计划今年10月底访问台湾。据德国之声报道，有关申请最迟9月初向议会主席团提交。代表团将由最多八名议员组成，包括联邦议院所有六个党派。联邦议院人权委员会2020年曾有访台计划，但因冠病疫情暴发而未能成行。

据纽约时报报道，美国智库德国马歇尔基金会（GMF）亚洲计划主任葛来仪（Bonnie Glaser）表示，“预计另一个（美国）国会代表团将在月底前访台”，并称“许多国会议员想访台以展现美国的支持。”

事实上，在佩洛西高调访问台湾之前，已经有不少美国和其他与台湾无邦交之国的政治属性代表团访问台湾。这些代表团基本都获蔡英文亲自接见。台湾行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、外交部长、经济部长等政要，一般也会接见。

美国和欧洲国家国会代表团访台常态化

根据台湾外交部网站所罗列的信息，除了佩洛西和参议员马基最新率领的代表团，在俄乌战争爆发后，美国已经有五个代表团访问台湾。

前美国参谋首长联席会议主席穆伦（Michael Glenn Mullen）率领的跨党派资深访团、美国“国家民主基金会”会长威尔森率团、参议员葛瑞姆率团、参议员达克沃丝率团和参议员史考特等人先后在3月1日、3月27日、4月14日、5月30日和7月7日访台。

今年迄今为止，访台的欧洲代表团包括，立陶宛的交通及通讯部政务次长爱格涅（8月7日）、农业部政务次长吉尔卓帝斯（6月22日），经济暨创新部政务次长聂琉娴娜率团（6月12日）。欧洲议会副议长毕尔（7月19日），法国参议院外交暨国防委员会副主席、友台小组副主席葛里欧率团（6月8日），斯洛伐克国会及布拉提斯拉瓦省联合访问团（6月5日），台湾-瑞典国会议员协会暨欧洲议会议员联合访团等（4月10日）。

台湾-瑞典国会议员协会暨欧洲议会议员联合访团4月10日搭机抵台，由瑞典国会“台湾-瑞典国会议员协会”主席欧柏莉（左二）与瑞典籍的欧洲议会议员魏莫斯（左一）共同担任团长。台湾外交部政务次长曾厚仁（左四）前去接机。（互联网）

亚洲方面，日本跨党派国会议员所组“思考日本安全保障议员之会”和众议院铃木馨祐众议员分别在7月27月和25日访台。自民党青年局小仓将信众议员在5月3日率团访台。

不难看出，欧洲和美国的国会或高级代表团访问台湾早已不知不觉常态化，层级较高的佩洛西访台直接把这个议题放大好几倍，格外引人关注。

据BBC中文网报道，欧洲议会在2021年10月通过一份“友台”报告被认为是欧洲议员访台趋常态化的主要推手。

2021年10月21日，欧洲议会以580票赞成，26票反对和66票弃权的大多数支持，通过了第一份“欧盟-台湾政治关系与合作”报告。报道称，这份报告被广泛认为是欧洲对北京强势对外政策以及对民主政体的威胁所作出的反弹。

美国以"切香肠"方式推进与台关系？

华盛顿近年来加大对北京的围堵，参众议员频频访台。美国国会2018年通过《台湾旅行法》鼓励美台行政部门与高阶官员互访与互动，但有台湾学者认为，实际作用并不大，反倒是佩洛西访台可能带来突破口。

这也是北京所担忧的。北京担心华盛顿以"切香肠"方式逐步推进与台湾关系，从非官方过渡到半官方关系。美国参众议员成群结队访台常态化，可能形成“多米诺骨牌效应”，带动更多中国的邦交国与台湾展开“国会外交”，动摇一个中国政策。

北京以军演回应美国代表团访台

每次有政治属性的代表团访台，中国大陆媒体都以“窜访”形容，并加以讨伐。最让北京不快的还是美国代表团，并认定这是美国“以台制华”、民进党“挟洋谋独”的招术，指责美国违背和挑战一个中国原则，试图改变台海现状。

北京不仅在国防部、外交部、国台办例行记者会痛批美国和台湾，也举行军事演习或排军机和军舰靠近台湾作为实质反击。佩洛西是20多年来访台地位最高的美国政治人物，她访台被北京视为踩红线，解放军军演规模达空前之最。中弄过官方列出的坐标显示，军演涵盖台湾周围海域，规模超过1996年。马基率团访台的层级比佩洛西低，但北京不出意外也以军演回击。

，中国大陆解放军东部战区陆军某旅组织远火分队在8月4日于台海组织实弹射击。这是发射现场。当日，解放军东部战区组织兵力位台湾周边海空域开展大规模的实战化联合演训。（新华社）

中国中央电视台昨晚报道，解放军今起于渤海执行军事任务。东部战区今天宣布，在台湾周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练，并直指这是针对“美台继续玩弄政治把戏、破坏台海和平稳定的严正震慑”。

据“东部战区”微信公众号消息，东部战区新闻发言人施毅陆军大校说，东部战区部队将采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和台海地区和平稳定。

解放军东部战区今天也发布视频，首次播出飞行员俯瞰澎湖列岛的内容。据台台湾媒体报道，台湾空军高层表示，今天能见度佳，在中线一带的高空便能清楚看见澎湖，再透过相机长镜头压缩营造近迫感，为大陆对台认知作战手段，呼吁民众勿相信。

台湾国防部也说，截止今天傍晚5时，侦获解放军军机30架次（其中15架次逾越海峡中线）、解放军舰五艘次，并称台军运用任务机、舰及岸置飞弹系统严密监控与应处。

此前，7月11日，针对美国联邦参议员斯科特访台，中国国防部发言人说，解放军东部战区于近日在“台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练。”4月15日，针对美国国会议员访台，中国国防部发言人也做出同样的表态。另据大陆媒体报道，达克沃丝在5月30日率团访台时，解放军派出30架次军机，在台湾西南防空识别区巡航。

中美斗而不破

台海似乎已出现一个新常态：你访你的，我演我的。至少在中美之间的博弈是如此。就不知未来如果欧洲和日本访问团也日趋频密时，北京是否也以军演表不满。

中美都不愿示弱，互指对方先试图改变台海现状，但双方都无意开战。只要事先有沟通，台海冲突风险应该处于可控范围。惟解放军军机跨越台海中线已成常态，两岸前线军人是否擦枪走火是一大隐忧。

据华尔街日报此前报道，在佩洛西访问台湾的四天前，中国国家领导人习近平与美国总统拜登通了电话并传达出这样一个信息：现在不是爆发全面危机的时候。

美国媒体引述消息人士称，美国众议院议长佩洛西访台前，中国国家主席习近平（右）曾在与美国总统拜登的通话中，传达现在不宜爆发全面危机的信息。（法新社档案图）

双方都有所克制，因此北京在佩洛西离台后才大规模军演，美方也没有派军舰靠近台湾海峡。但双方都继续向对方加大施压，却又不至于暴冲到关系全面破裂的临界点。中国上周三宣布结束环台军演，但表示将继续在台海周边进行定期巡航，美国的中国事务协调员坎贝尔则表明，美国会派遣舰船通过台湾海峡。

彭博社分析指出，在佩洛西之后，马基等人此行或可测试美国较低级别国会议员访台，是否引发北京比以往更强烈的回应。一般相信，北京这次反应不会超越佩洛西之行，中美关系持续紧绷，但斗而不破。

而这一波因佩洛西访台引发的紧张局势，恐怕要到11月，当美国中期选举结束、中共二十大也可能已经闭幕后，中美两国领导人或乘参加印度尼西亚主办的G20峰会之便会晤时，才有望解套。