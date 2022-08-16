习近平《求是》发文：共同富裕是长期任务 急不得也等不得

中共总书记习近平在《求是》杂志发表文章，要求全党必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，并强调共同富裕是长期任务，“急不得，也等不得”，必须摆在更加重要的位置。

据新华社报道，8月16日出版的《求是》杂志将发表习近平的文章《全党必须完整、准确、全面贯彻新发展理念》。文章强调，新发展理念是一个系统的理论体系，回答了关于发展的目的、动力、方式、路径等一系列理论和实践问题，阐明了中共关于发展的政治立场、价值导向、发展模式、发展道路等重大政治问题。

文章指出，新发展理念是一个整体，无论是中央层面还是部门层面，无论是省级层面还是省以下各级层面，在贯彻落实中都要完整把握、准确理解、全面落实，把新发展理念贯彻到经济社会发展全过程和各领域。

文章说，要抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，解决影响构建新发展格局、实现高质量发展的突出问题，解决影响人民群众生产生活的突出问题。创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，在工作中都要予以关注，使之协同发力、形成合力，不能畸轻畸重，不能以偏概全。

文章指出必须更加注重共同富裕问题。共同富裕本身就是社会主义现代化的一个重要目标。促进全体人民共同富裕是一项长期任务，也是一项现实任务，急不得，也等不得，必须摆在更加重要的位置，脚踏实地，久久为功，向着这个目标作出更加积极有为的努力。

文章指出，要继续深化改革开放。要在已有改革基础上，立足贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持问题导向，围绕增强创新能力、推动平衡发展、改善生态环境、提高开放水平、促进共享发展等重点领域和关键环节，继续把改革推向深入，更加精准地出台改革方案，更加全面地完善制度体系。

文章还指出，要坚持系统观念，统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全。