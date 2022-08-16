马斯克为中国网信办旗下杂志撰文

特斯拉首席执行官马斯克为中国网信办主办的杂志贡献了一篇专栏文章。他在网信办7月份官方杂志上分享了对科技如何改变人类未来的看法，给该杂志撰文的还有其他国内业界精英，包括蚂蚁集团董事长井贤栋。

据彭博社报道，特斯拉中国公司的一位代表人士证实马斯克为网信办杂志撰写文章，但拒绝进一步置评。

马斯克称约稿的《中国网信》杂志为“中国朋友”，并在文中写道：“我想尽我们所能，用科技手段最大化为实现人类美好未来助力，为此，任何有助于实现未来可持续发展的领域都值得我们投入。”

彭博社评论说，马斯克的专栏文章让人想起多年前Meta Platforms创始人扎克伯格、Alphabet首席执行官皮查伊（Sundar Pichai）曾经所做的努力，当时美国互联网企业满怀着拓展中国市场的雄心壮志。

Trivium China科技政策研究主管谢弗（Kendra Schaefer）说：“马斯克正试图像当年扎克伯格和皮查伊那样走钢丝，但现在时代不一样了，试图和中国维持良好关系的科技业高管越来越清楚地意识到，最后的决定取决于中国法规，美国用户或美国政府。如果一年内马斯克没有因为与中国的关系而被叫去在国会作证，那我才会大跌眼镜。”

中国是世界上最大的电动汽车市场，也是特斯拉产量最高的工厂所在地。特斯拉供应商包括总部位于福建的宁德时代。虽然一些中国消费者批评特斯拉的安全性、质量和客户服务，该公司在中国国内的数据收集也受到监管审查，但马斯克认为中国市场是其增长计划的关键。

在去年9月以视频方式参加中国世界互联网大会，今年1月在新疆开设特斯拉汽车展厅后，马斯克一直因为与北京的良好关系而受到西方诟病。