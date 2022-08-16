女子街头穿和服被警察带走 胡锡进：开放的城市不应容不下一身和服

中国一名女孩穿和服在苏州淮海街街头拍照，被警察以寻衅滋事带走，支持和反对警察这一执法的声音都有。中国环球时报前总编胡锡进发文说，中国开放的城市里不应该容不下一身和服。但是有人要穿和服时，一定要注意周围环境，防止引起周围人不悦。

据搜狐新闻报道，一名女子8月10日穿和服在有日本风情街之称的江苏省苏州淮海街。她Cosplay（角色扮演）穿着和服，当时想拍照重现漫画中的景象。结果警察以涉嫌寻衅滋事为由将她和摄影带走，给他们思想教育、要求看手机内容、删除照片、没收扮装的衣服等，五小时后才放人。

这名女子事后回应说，她也可以说一些大家想听的话：“对不起我不应该不顾及民众情绪在大街上穿日式服装走，这是一件不对且很危险的行为。伤害了民族情感我感到非常抱歉。”但她称，自己第一时间很气愤，她知道事情本身有争议，也无法改变他人的想法。

此事件登上微博热搜，引发支持和反对警察的不同看法。胡锡进发文评论说，警察的做法于法无据，“苏州是中国最开放的城市之一，我不希望那座城市的日式风情街上容不下一个穿和服女孩的身影。和服不是日本军服，它在法律层面没有被禁止穿着的理由。”

但他也写道，中日关系持续紧张，日本配合美国遏制中国，和服成了很多中国人眼中有点刺眼的符号，“有人要穿和服时，我劝他们一定要注意周围环境，防止引起周围人不悦，更要尽量避免自己成为不必要的争议中心。尊重多数人的感受，这总不是错的。”