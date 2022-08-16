常态化核酸检测成本高 成都不再全部免费

由于常态化核酸检测耗费资源，中国部分城市已宣布暂停。成都市也宣布自13日起，除了重点人群外，其余人员的核酸检测将按规定收费，依据单检或混检的不同，费用从3.5元（人民币，下同，0.71新元）到16元不等。

据“健康成都”微信号消息，成都宣布，鉴于成都在这一波疫情中，所有风险区已全部清零，全市核酸检测点混检免费政策停止实施，即从8月13日8时起，除重点人群和入川即检人员核酸检测费用按原政策执行外，其余愿检尽检人员按规定收取费用。

成都市卫健委人员介绍，核酸检测单人单检目前价格每人份不超过16元，多人混检价格每人份不超过3.5元；抗原检测总费用每人份不超过6元。他说，鼓励广大市民积极响应七天进行一次核酸检测的倡导，以提升社会面疫情预警能力，减低社会面疫情传播风险。

今年5月上旬，中国国务院要求，人口千万级以上大城市与输入风险较高的省会城市，要建立步行15分钟核酸“采样圈”，拓宽疫情监测范围和管道，当时有多个城市都以常态化核酸检测作为重要的防疫手段。

不过，国家医疗保障局指出，医保不会为检测买单，检测成本应由各地政府负担后，多地纷纷调降核酸检测的频次，安徽省合肥市更在6月下旬宣布暂停七天一次的常态化区域免费核酸检测。而成都依然维持15分钟的核酸采样圈，但决定除了重点人群外不再强制检测，对自愿检测的民众采取收费。