中国气象局要求加强涉山涉水旅游气象监测预警

中国四川龙槽沟山洪暴发造成七死八伤的惨剧后，中国气象局与成都文广旅局分别发出通知，要求重视旅游气象保障，加强对涉山涉水户外旅游气象条件的监测预报预警，并对汛期文广旅事故防范提出具体要求。

据澎湃新闻报道，中国气象局8月15日印发《关于进一步做好旅游气象服务工作的通知》指出，近期中国天气气候异常，高温范围广、持续时间长，涉山涉水旅游持续增长。但山水旅游景点气象灾害频发、易发，加之主汛期灾害天气局地性明显，突发性强，气象灾害风险高，因此，《通知》要求高度重视旅游气象服务保障工作，并明确具体要求。

《通知》要求，加强突发性气象灾害的监测预警，加强突发性、短历时灾害性天气的临近预报，做到早发现、早提醒；针对性开展旅游气象服务，针对山岳型景区，强化雷电、暴雨引发的山洪、地质灾害风险预警；针对涉水景区，加强强对流大风、中小河流洪水和暴雨引发的山洪灾害风险预警。

《通知》也提到，要完善跨行政边界、跨流域的气象灾害联防机制，以及强化旅游气象灾害防御和科普宣传等。

另据《成都日报》报道，成都市文广旅局13日发出《成都市文化广电旅游局关于切实加强暑期汛期防灾减灾工作的紧急通知》，要求深刻汲取龙漕沟突发山洪造成群众伤亡的教训。

通知提出两大汛期文广旅事故防范的重要要求，一是在收到暴雨、大风、雷击等蓝色以上预警信息，或临近灾害性气象预警信息时，高危游乐项目，以及各类水上游乐活动，必须立即关闭停运。二是在收到暴雨、大风、雷击等黄色以上预警信息，或监测发现成灾迹象时，全市A级旅游景区必须立即关闭园区，组织游客紧急疏散，撤离至就近安全避险区域。

根据通知，成都市将针对重点区域开展“拉网式”大排查，特别是要立即针对处于山洪灾害或地质灾害危险区的A级旅游景区、休闲度假区等重点区域，处于城市内涝或低洼危险区的公共文化娱乐场所等人员密集区，A级旅游景区内沿山、沿河、临水的步道、游乐设施、户外露营地等重点部位，玻璃栈道、玻璃悬索桥、玻璃滑道(水滑道)、缆车索道、大型游乐设施、高危游乐设施、水上游乐项目等重要设施。

位于彭州市龙门山镇的龙槽沟上星期六（8月13日）下午发生山洪灾害，多名戏水游客被冲走，造成七人死亡、八人轻伤。

四川省文旅厅也在8月14日向全省各级文旅部门及旅游景区等发出通知，要求汲取龙槽沟突发山洪造成人员伤亡的教训，充分认识防范应对极端天气保障旅游安全的极端重要性。