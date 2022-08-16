中国大陆公布新一批“台独顽固分子”清单 萧美琴顾立雄等在列

中国大陆官方宣布新一批“台独顽固分子”清单，台湾驻美代表萧美琴、国安会秘书长顾立雄、立法院副院长蔡其昌等被列入，禁止他们本人及家属进入大陆和香港、澳门特别行政区。

据新华社报道，中共中央台办发言人星期二（8月16日）受权宣布对列入清单的一批台独顽固分子等人员实施制裁。

发言人介绍，为维护两岸关系和平发展和两岸人民切身利益、坚决打击台独顽固分子，决定公布萧美琴、国家安全会议秘书长顾立雄、立法院副院长蔡其昌、民进党籍立委柯建铭、民进党副秘书长林飞帆、时代力量立委陈椒华、民进党籍立委王定宇等为列入清单的“台独”顽固分子，对他们及前已公布的行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、外长吴钊燮采取以下惩戒措施：禁止其本人及家属进入大陆和香港、澳门特别行政区，限制其关联机构与大陆有关组织、个人进行合作，绝不允许其关联企业和金主在大陆谋利，以及采取其它必要的惩戒措施，依法终身追责。

发言人也说，决定对游锡堃担任董事长的台湾民主基金会执行长黄玉霖、吴钊燮担任董事长的国际合作发展基金会秘书长项恬毅实施制裁，禁止其进入大陆和香港、澳门特别行政区。

中国大陆国台办早前将这两个由台湾外交部主管的基金会列为台独顽固分子关联机构，并宣布对这些机构予以惩戒，禁止这些基金会与大陆组织、企业、个人合作。

发言人强调，今天公布的台独顽固分子名单，不是清单的全部，并正告台独顽固分子必须悬崖勒马，胆敢以身试法，必将遭受严厉惩罚。“我们希望广大台湾同胞认清极少数‘台独’分裂分子的害台本性，看清自身利益福祉所系，自觉与‘台独’分裂分子划清界线，坚决抵制、反对‘台独’分裂活动，与大陆同胞携手推动两岸关系和平发展，推进祖国统一进程。”