民调：蔡英文支持度逆势重挫

台湾民意基金会星期二（16日）公布最新民调显示，台湾总统蔡英文的支持度较上月下挫7个百分点。

台湾民意基金会董事长游盈隆说，当美国众议院议长佩洛西来台以及中国大陆空前大规模军演之时，依传统经验，蔡英文在强大外力加持下，声望应扶摇直上才对，不升反降这是一个非常离奇的现象，也恐怕是史上第一次。

据联合网报道，民调显示，18.8%民众非常赞同蔡英文处理国家大事方式，26.9%还算赞同，19.6%不太赞同，21.1%一点也不赞同，13.5%没意见、不知道或拒答。总结共有四成六基本上赞同蔡英文处施政，四成一不赞同。

游盈隆分析，佩洛西访台受到台湾社会热烈欢迎，民调发现已证实，效应非常正面，这是美国因素使然。另一方面，中国大陆大规模环台军演，绝大多数台湾人对这些举动反感。这些因素照常理会转化成“巩固领导中心效应”，因此在美国与中国大陆两大因素相激相荡之下，蔡英文声望应扶摇直上才对。

游盈隆说，何况日本前首相安倍遇刺效应余温犹存，在双重甚至三重强大外部效应下， 蔡英文声望反而逆势重挫七个百分点。唯一的可能是内部因素凌驾外部因素，一个可能是台湾人不满意蔡总统的国安领导表现，另一个就是喧腾一个多月的“林智坚论文门案”。

游盈隆指出，过去两个月，蔡英文像坐云霄飞车一样，声望起伏很大。 6月声望47%，7月声望53%，8月46%。如果这次问题出在内部，那么问题肯定不单纯，也许很棘手，蔡英文的社会支持基础是否已发生严重腐蚀现象，值得进一步检视。

此次民调的访问期间是在今年8月8日至9日，在佩洛西访台后进行。