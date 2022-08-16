境外机构连续第六个月减持中国债券

尽管7月中美利差倒挂收敛，但受到境外机构继续减持政策性金融债的影响，外资连续第六个月净减持中国境内人民币债券，刷新纪录最长流出。

据彭博社报道，中国央行周一发布的公告显示，7月末境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.51万亿元（人民币，下同，7122.55亿新元），较6月末3.57万亿元减少。

分券种看，7月外资的国债托管量与6月环比变动不大，月末为2.32万亿元，政策性金融债托管量减少约200亿元至0.84万亿元，带动了整体境外机构人民币债券持仓的下行，同业存单持仓也环比下降明显。

法国兴业银行亚洲宏观策略师Kiyong Seong在采访中分析，对外资来说，由于中国政策性银行俄罗斯业务可能引发制裁的顾虑会影响到对此类债券的需求，但这可能不是外资抛售证金债的主要动机，“中美之间的货币政策分化，以及伴随而来的收益率倒挂，是离岸投资者抛售中国债券的最大考虑因素。”

中国央行周一下调中期借贷便利(MLF)和逆回购操作利率10个基点，推动债券收益率曲线牛陡，一年期国债活跃券收益率大幅下行14.5个基点，报1.68%，十年期收益率也大跌7.5个基点，报2.6525%。由此，中国国债与美债收益率再度走扩。

此前，因美联储大幅加息引发美国经济技术性衰退的担忧，10年期美债收益率从6月高点3.5%明显回落，带动中美利差从6月一度倒挂约70基点回升，不过大多数时间仍维持在负值区间。由于市场预期美联储年内仍将数次加息，将继续提高美元资产的吸引力。此外，在岸人民币兑美元汇率在7月份贬值0.64%，为连续第五个月走贬，难以对外资配置带来激励。

据中债登周一公布的数据，上月境外机构减持证金债约224亿元，今年前七个月累计净卖出约2529亿元，上月外资增持国债33亿元，为今年1月份以来的首次净买入。

法兴银行的Kiyong Seong指出，假设政策性金融债和国债实际上没有违约风险，其更高的溢价是回报的增强剂，不过，信用利差目前不足以维持对证金债的需求。

由于中国银行间市场流动性充裕，机构加杠杆投资债券热情高涨，一年期证金债和国债的信用利差本月初一度完全消失，十年期则缩小至2007年以来的最小。

不过在招商证券固收分析师尹睿哲、刘冬在月初的报告中，无论从仓位还是久期上看，境外机构的减持压力在上半年都已经得到了比较充分的释放，后续抛压有望减弱。

