长江流域罕见“汛期反枯” 中国水利部调三峡等水库群补水

中国长江流域出现“汛期反枯”的罕见现象，中国水利部将调度三峡等水库群补水，进行抗旱工作，同时也密切观察与防御极端天气带来的洪水等自然灾害。

综合观察者网、新华社及澎湃新闻报道，中国水利部网站8月11日消息，7月份以来，长江流域降雨量较常年同期偏少四成；流域大部高温日超过15天，中下游部分地区超过25天；部分地区连续无有效降雨天数超过20天。当前，长江干流及洞庭湖、鄱阳湖水位较常年同期偏低4.7到5.7米，均为有实测记录以来同期最低，部分地区小型水库蓄水严重不足。

目前，安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川六省（直辖市）耕地受旱面积967万亩，有83万人因旱供水受到影响。水利部已于8月11日12时针对上述六省（直辖市）启动干旱防御四级应急响应。

截至15日18时，长江汉口站水位为17.22米，当前长江武汉段水位为有水文记录以来历史同期最低。

武汉市防汛抗旱指挥部称，今年长江进入主汛期后出现“汛期反枯”的罕见现象，是因为长江流域降雨明显偏少，上游来水减少，以及持续高温导致蒸发量增大。

另据澎湃新闻报道，中国水利部根据最新会商结果，预测未来一周，长江流域旱情将持续发展，黄河流域上中游、淮河流域沂沭泗水系、黑龙江嫩江松花江、海河流域部分水系等还将有强降雨洪水过程，水旱灾害防御形势依然严峻。

中国国家防总副总指挥、水利部部长李国英要求全力做好抗旱工作，确保旱区群众饮水安全，迅即调度以三峡水库为核心的长江上游梯级水库群和洞庭湖“四水”、鄱阳湖“五河”水库群为下游补水，满足旱区秋粮作物时令灌溉用水需求。

针对强降水洪水过程，李国英要求，以中小河流洪水和山洪灾害防御为重点，细化实化暴雨洪水防御工作。做好沂沭泗、嫩江、松花江和海河等流域骨干水库拦洪调度；加强黄河上中游地区“十大孔兑”等河流堤防和淤地坝巡查防守，提前转移受威胁群众；强化海河流域太行山东麓地区山洪灾害防御。

同时，水利部也要求密切关注台风生成和发展动向，准确预报，提前做好防御准备，并高度警惕西北地区因气温升高导致冰川融雪与局地强降雨叠加形成的洪水，提前做好防范应对准备。