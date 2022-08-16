四川龙槽沟突发山洪 游客称旅行社无安全警示

中国四川彭州市龙槽沟上周六（8月13日）突发山洪，多位在龙槽沟河道内的游客被卷入，造成七人死亡。山洪发生后，多位游客称，山洪暴发当日他们报了“游侠客”旅行社的旅游团前往龙槽沟，但该旅游团介绍图文中并未对龙槽沟进行安全警示。

据海报新闻报道，一名游客回忆，8月13日他们一行100人在旅行社领队带领下来到龙槽沟上游戏水，团队中有很多团友带着孩子出行。遭遇山洪后旅行团数人被困，所幸被救出。在旅行社行程单上并无关于龙槽沟作为泄洪沟不得下水的安全提示。

另外，游客根据旅行社线路从中坝森林走山林小路抵达龙槽沟沟口，途中未见任何安全提示及警示牌，领队也并未提示他们此处为政府明令禁止下水的泄洪沟。直到山洪来临，游客们沿公路向下游返程时，才见到政府树立的警示牌，后怕不已。

针对发生山洪的龙槽沟是否为景区，彭州市应急管理局工作人员曾回应：事故河道并非景区，只是河道周围天然风景较好，夏天会有很多民众到河道周围纳凉。夏天河道较宽，水比较湍急，会有工作人员劝阻民众入河，很多人不愿听。

至于有山洪风险又非景区的龙槽沟为何会被旅行社规划进路线，浙江游侠客国际旅行社有限公司的客服介绍，龙槽沟情况较为复杂，其下游确实设有警示，游侠客国际旅行社认为整体风险可控。于是线路设计为从龙槽沟上游向下游游览，游客可以玩一玩水。而这种旅游短线发团一般是不需要备案。

游侠客国际旅行社的客服说：“如果我们知道有危险也不会去开这个团，就像攀岩、爬山，户外旅行也没办法百分百规避风险，我们只能尽量减少事故发生概率。事发后我们给这个团的团友退了款，也向团友表达了歉意，团友损失我们也会给报销，我们接受当地的调查、处罚。”

龙槽沟山洪发生后，公司总部停止了所有由成都发团的线路，要求成都分公司自检自查，但杭州地区的旅游线路仍然开放。